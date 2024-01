Emma García, víctima de un delito: “Me llegaron a preguntar si había hecho porno”

Con la llegada de las redes sociales, los delitos de suplantación de identidad se han disparado. Los famosos también los sufren y es que sus imágenes públicas son utilizadas para oscuras intenciones, aprovechando la furtividad que ofrece internet y las nuevas tecnologías. Así se cometen numerosas estafas y fraudes o, como le ha sucedido a Emma García, incluso hasta soportar que su rostro pulule en páginas de contenido pornográfico. Así lo ha denunciado la propia presentadora de ‘Fiesta’ en su programa, dejando a todos muy sorprendidos.

Emma García Instagram

“El fin de semana pasado mi compañero cámara me dijo que estaban utilizando mi imagen en una red social. No tenía ni idea. Esto pasa, pero si no estás en esa red igual no te enteras. Fue ahí cuando me avisaron”, comienza a narrar la presentadora cómo se enteró del delito. En un primer momento tuvo intención de proteger sus derechos, notificando lo sucedido a la policía, pero la persona que se hacía pasar por ella eliminó la imagen y todo quedó en tablas: “Yo tengo que decir que no denuncié porque me dijeron que ya habían cambiado de imagen y habían puesto a otra persona. Lo hacen muy bien, porque cuando te enteras ya han cambiado la imagen”, reconoce.

Emma García y Aitor Senar GTRES

Los tertuliano del espacio de fin de semana de Telecinco han comenzado a dar su opinión. Emma García ha dejado que hablasen, hasta que ha vuelto a soltar una nueva bomba: “A mí me llegaron a preguntar si había hecho cine porno”. Y es que a través de esta incómoda cuestión se enteró de que también su imagen estaba en una web de contenido para adultos. Y no es la única, pues internet está plagado de imágenes retocadas de rostros conocidos unidos a cuerpos anónimos en acción. Una situación con la que conviven muchos famosos, que a pesar de poner denuncias y lograr frenar estas actividades, de vez en cuando acaba por aparecer un nuevo famoso afectado por la suplantación de su intimidad.