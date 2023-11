Emma García recibe el Premio Antena de Oro 2023 con un look rompedor de princesa

Emma García ha recibido el premio Antena de Oro 2023 en reconocimiento a su gran labor profesional y lo ha hecho con un look de lo más especial y original. Indiscutiblemente, durante su carrera como periodista y presentadora de televisión nos ha mostrado estilismos que se pueden llevar tanto en el trabajo como en el streetwear. Desde su queridísimo y confiado traje ejecutivo hasta la combinación más en tendencia de vestido cut out y cinturón para marcar ceñir la silueta. Sin embargo, esta noche la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión Española han decidido que Emma García sea la ganadora de dicho premio en la categoría de Televisión y lo ha recibido con un estilismo rompedor de princesa con americana corta y falda de vuelo con fajín. Claramente, Emma García ha estado a la altura para ser una de las mejores vestidas del evento de la mano de su estilista Pepa Carmona. Y es que la presentadora del programa 'Fiesta', de Telecinco, no ha podido evitar hacer mención a su padre y a su hija Uxue en este momento tan especial y emotivo para ella.

Emma García ha expresado por todo lo alto la alegría que siente por haber recibido la Antena de Oro 2023 y de poder compartirlo con todos sus compañeros de profesión. Porque, como bien ha comentado la periodista, este premio ha llegado en el mejor momento de su vida. No obstante, nosotras nos quedamos con el dos piezas que ha lucido presumiendo de tipazo. Y las buenas expertas en moda se han enamorado de este estilismo, porque se encuentran las mayores tendencias de esta temporada: el momento de americana corta y la incorporación del fajín en la falda con inspiraciones al lujo.

Emma García con el look perfecto para recibir la Antena de Oro 2023. Gtres

Una vez más, Emma García nos ha impresionado con su look más cañero y de mujer empoderada. Y nosotras se lo pensamos copiar para el próximo evento o boda de invierno.