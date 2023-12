Emma García presume de marido al desvelar cómo celebrará la Nochebuena

Emma García no podrá disfrutar de las grandes citas de la Navidad como desearía, pues caen en fin de semana y le tocará trabajar. Aun así, lo hace con la mejor predisposición a entretener a su fiel público, mientras estos ultiman los detalles de las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Eso sí, lo hará dispuesta a poner el turbo cuando finalice su labor en ‘Fiesta’ para acudir a su casa, donde ya estará todo prácticamente listo para sentarse y disfrutar de sus seres queridos y, por supuesto, también de los manjares que estén dispuestos en la mesa.

Emma García y Aitor Senar GTRES

Sobre todo esto ha hablado en conversación con ‘Lecturas’, donde detalle cómo lo hará para cumplir en su puesto de trabajo y también después cuando llegue el momento de relajarse y disfrutar con los suyos. “Tengo mucha suerte, porque llego justa de trabajar, con estos programas… Echo una mano en todo lo que puedo, pero no me cargo con todo el mogollón”, asegura la presentadora a la citada publicación.

Y lo hace siempre viendo el lado bueno de las cosas, pues reconoce que no es una gran cocinera, que entre fogones no se siente en su sitio y que tiene la gran fortuna de que su marido, Aitor, es su mejor aliado a la hora de cocinar: “Yo soy un desastre” y él “pone mucho cariño”. Y es que Emma presume de esposo al reconocer que “es muy apañado si no ¿crees que iba a estar tanto tiempo con él? Me lo he cogido muy completo”, bromea con el hecho de formar equipo con él toda su vida, pues se enamoraron a los 16 años y ella ya ha cumplido los 50.

Emma García en Navidad Instagram

Además, como les sucede a muchas personas en estas fechas tan señaladas en el calendario, la magia que se respira se entremezcla con el dolor que provocan las ausencias: “Me gustan las Navidades, aunque hay momento que son triste y se echa mucho en falta a la gente que no está. La Nochebuena siempre ha sido muy especial. Llevas a las personas que faltan en el pensamiento”. Cuando pronuncia estas palabras durante su entrevista, en su mente pasa la imagen de su padre, a quien perdió en febrero de 2022: “Según pasa el tiempo, más me acuerdo de él. Intento hacerlo con una sonrisa y agradecida”, reconoce.