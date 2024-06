La emotiva reacción del novio de Anabel Pantoja al conocer que están embarazados

Las últimas semanas han sido especialmente intensas para Anabel Pantoja. El pasado 4 de junio se conocía que estaba embarazada de cuatro meses y no tardaron en pronunciarse tanto sus primos Isa Pantoja o Kiko Rivera. Tampoco tardó en tener un gesto con ella su tía Isabel Pantoja, para la que la influencer es su máximo apoyo. Ahora, Anabel está aprovechando su espacio en las redes para mantener a sus fieles seguidores muy informados sobre los detalles de esta gran aventura que ha iniciado junto a su pareja David Rodríguez.

Si ayer comenzaba el día hablando sobre una prueba, la prueba de la curva, hoy lo ha hecho con un tono mucho más alegre. El temor de Anabel es desarrollar diabetes gestacional, por lo que esta cita, que ya es la segunda tras unos primeros resultados malos, ayudaría a medir la tolerancia de glucosa. Desde su perfil compartió todo el proceso y la angustia con la que vivió esta prueba, ya no solo por su animadversión a las agujas, sino por la impotencia que le podía dar el resultado. Aunque no ha querido desvelar el resultado, no parece que este vaya a cambiar su gran momento.

Para rematar la jornada ha compartido un vídeo muy especial. Ya ha hecho pública la noticia, las reacciones de sus seres queridos y hasta el momento de salud que vive, pero no ha hablado sobre uno de los detalles más importante: la reacción de David cuando le contó la buena nueva.

En un vídeo que ha subido a su cuenta de “Instagram” se puede ver cómo Anabel le da a su pareja una caja blanca, perfecta para la noticia. Con cierta curiosidad y sin saber el contenido la abre para encontrar dentro un zapatito de bebé y la prueba de embarazo positiva. En ese momento se paraliza y mira a Anabel casi sin poder articular palabra antes de estallar en emoción y fundirse en un abrazo. La publicación también ha recogido alguno de los momentos más importantes de los últimos cuatro meses, como la primera ecografía a la que asistieron tanto David como la madre de Anabel Pantoja para acompañarla. Luego ya en casa disfrutando del momento y sin que el fisioterapeuta pueda dejar de besar la barriga embarazada de Anabel.

De hecho, la publicación que ya llega a dos millones de reproducciones ha sido comentada por el propio David: “El bebé, tú y yo… Una familia preciosa”, ha querido expresar su amor el futuro papá. Una emoción a la que se suma el desconocimiento del sexo del bebé. La pareja no ha querido saber cuál era por voluntad propia. Será en el cumpleaños de Anabel cuando organizarán una fiesta muy especial en la que todos lo descubrirán a la vez. Antes de eso quedan muchos cambios por preparar, como por ejemplo la mudanza a “VillaPanto”, la casa que compró en Canarias el 13 de junio de 2023. En sus redes sociales ha compartido este proceso “parece mentira todas las cosas que acumulamos en tan solo tres años”, ha mostrado la influencer uno de los muchos viajes que han hecho para la mudanza.

Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja Instagram

Sin embargo, este es el gran momento. Hace justo un año que compró la casa de sus sueños y ya está lista para entrar a vivir: “Tercer y último día”, ha dicho en su mensaje muy ilusionada por lo contenta que está con su casa por fin terminada.