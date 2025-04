El emotivo homenaje de Tom Cruise a Val Kilmer: "Un amigo querido, un rival eterno"

La relación entre Tom Cruise y Val Kilmer fue mucho más que la rivalidad que compartieron en "Top Gun": fue una amistad que trascendió la pantalla grande y se forjó a lo largo de décadas. La noticia de la muerte de Kilmer, el 1 de abril a los 65 años, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía tras una larga lucha contra el cáncer de garganta, dejó un vacío en el corazón de su eterno compañero de reparto, quien no tardó en rendirle un homenaje profundamente emotivo.

Admiración por Kilmer

Con voz entrecortada, Tom Cruise expresó su dolor y su admiración hacia Kilmer en su última aparición pública: "Me gustaría honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer. No puedo expresar cuánto admiro su trabajo, ni lo agradecido y honrado que me sentí cuando se unió a 'Top Gun' y regresó más tarde para 'Top Gun: Maverick'. Amaba el cine y nos dio tanto a todos. Te deseo lo mejor en tu próximo viaje", dijo, mientras su mirada se perdía en el recuerdo de su amigo. A continuación, tomándose un momento para la reflexión, unió las manos y bajó la cabeza, ofreciendo un sincero homenaje a su compañero y amigo.

Hombre de hielo. Kilmer fue rival de Tom Cruise en «Top Gun» larazon

La conmoción de Cruise al recordar a Kilmer era palpable. En "Top Gun" (1986), ambos interpretaron a los emblemáticos pilotos Maverick e Iceman, personajes cuyas tensas rivalidades fueron un reflejo de la tensión entre ellos en la vida real. Sin embargo, fuera del set, lo que comenzó como una rivalidad profesional se transformó en una amistad profunda y duradera.

El regreso de Kilmer en "Top Gun: Maverick" (2022) fue un momento emotivo tanto para los fans como para Cruise. "Fue muy emotivo", confesó Cruise en una entrevista en "Jimmy Kimmel Live!" en 2023. "Conozco a Val desde hace décadas. Que haya regresado para interpretar ese personaje... es un actor tan poderoso que al instante volvió a ser ese personaje. Estás viendo a Iceman", dijo entre lágrimas. "Lloré muchísimo", añadió, visiblemente afectado. Para Cruise, Kilmer no solo fue un compañero de reparto, sino un amigo irreemplazable cuya influencia y talento le dejaron una huella imborrable.

Irreemplazable

La escena de su reencuentro en "Maverick", en la que el almirante Kazansky enfrenta una enfermedad que le impide hablar, fue particularmente emotiva, reflejando la verdadera condición de Kilmer. Para lograr esta representación, la producción recurrió a la inteligencia artificial para restaurar la voz de Kilmer, quien, profundamente agradecido, expresó: "Estoy agradecido con todo el equipo... restauraron magistralmente mi voz". Esa fue una de las últimas veces que los espectadores pudieron ver a Kilmer interpretar a Iceman, y la imagen de su reencuentro con Maverick permanecerá en los corazones de los fans como un homenaje eterno a una amistad que nunca se desvaneció.