Muere Val Kilmer: esta es la enfermedad que padeció tras superar un cáncer de garganta

El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por sus icónicos papeles en películas tan memorables como Top Gun y Batman Forever, ha muerto a los 65 años a causa de una neumonía. Así lo ha anunciado su hija, de nombre Mercedes Kilmer, a través de una comunicado emitido al diario New York Times. Sin embargo, en un principio se especuló que su fallecimiento podría haber tenido que ver con una posible reaparición de la enfermedad oncológica que le habían detectado hace 10 años. Y es que, pocos saben que la estrella de cine se enfrentó a un cáncer de garganta en 2014, que echó por tierra su carrera.

Val Kilmer no hizo público que padeció este tumor hasta 2017. Sobre este tema ahondó en su biografía autorizada, titulada Val, que estrenó en 2021. Entonces tenía 61 años. En la cinta, Val Kilmer lamenta que, debido a su cáncer de garganta, no podría volver a realizar "un gran papel" debido a las características específicas que suele presentar el cáncer de garganta.

Qué es el cáncer de garganta y cómo afecto a Val Kilmer

Esta enfermedad se desarrolla en la garganta (faringe) o la laringe, que a grandes rasgos es el tubo muscular que comienza detrás de la nariz y finaliza en el cuello. El cáncer de garganta generalmente comienza en las células planas que recubren el interior de la garganta. Las células crecen sin control y su acumulación puede formar tumores. Como la laringe contiene las cuerdas vocales, que vibran para producir sonidos cuando hablas, un cáncer de garganta puede hacer que la persona no pueda a hablar.

Síntomas

En el caso de Kilmer, la enfermedad llegó a provocarle la pérdida del habla, motivo por el que tuvo que apartarse de las cámaras en 2014. Según la Clínica Mayo, el cáncer de garganta produce síntomas como cambios en la voz, ronquera o no hablar con claridad. También puede causar signos como dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta, pérdida de peso y fatiga.

Causas

La causa del cáncer de garganta no está del todo clara, aunque se sabe qué factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos, se incluyen:

El consumo de tabaco, que incluye cigarrillos y tabaco de mascar.

Beber alcohol en exceso.

Algunas infecciones virales, como el virus del papiloma humano (VPH) -infección de transmisión sexual- y el virus de Epstein Barr.

Una dieta sin frutas ni verduras.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Y exposición a sustancias químicas tóxicas en el trabajo.

El tratamiento para un cáncer de garganta varía según el estadio de la enfermedad. Por lo general puede incluir radioterapia y cirugías para extirpar parte de la garganta, ganglios o el tumor. Val Kilmer se recuperó de su cáncer de garganta tras un extenso tratamiento que incluyó quimioterapia, radioterapia y dos traqueotomías que afectaron a su voz de forma permanente. De hecho, el actor vivió con una cánula de plástico insertada en la tráquea que le dificultaba tragar, respirar y comunicarse.

La relación entre el cáncer y la neumonía

Aun así, en 2022 pudo participar en la película secuela de Top Gun y en su último largometraje, The Birthday Cake. Finalmente, no fue el cáncer de garganta la causa del fallecimiento de Val Kilmer, sino una neumonía. No obstante, las personas que han tenido tumores sólidos, como el cáncer de garganta, o neoplasias como los linfomas, tienen un riesgo aumentado de tener neumonía. Además, el tabaquismo del actor pudo aumentar el riesgo.

Existen varios factores que aumentan las probabilidades de desarrollar neumonía y, entre ellos, se encuentra la exposición al humo del tabaco. Además, las personas mayores de 60 años son más vulnerables a esta infección, ya que el sistema inmune no funciona ya a pleno rendimiento y las defensas disminuyen. Esto, sumado a condiciones de salud preexistentes, como enfermedades respiratorias o cáncer, que pueden debilitar el sistema inmunológico, aumenta la susceptibilidad a infecciones graves y neumonía.