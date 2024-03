El emotivo mensaje de Enrique Solís a Vicky Martín Berrocal que no ha pasado desapercibido

Vicky Martín Berrocal está viviendo uno de sus grandes momentos tanto laborales como personales. Aunque nunca ha querido que se hablara de ella por su vida privada, esto ha sido inevitable cuando hace unas semanas vio la luz unas imágenes de la diseñadora paseando con el hijo de Carmen Tello. Al conocerse la noticia no quiso desmentirla: “Están ahí las fotos y no hay nada que decir, qué alegría que no me pillen trabajando. Para un día que salgo”, dijo en su momento en el programa de Ana Rosa.

La exclusiva que dio la revista de “Diez Minutos” no ha hecho más que crecer en los últimos días para poder ver el inicio de esta nueva ilusión para la socialité. Este fin de semana ha tenido lugar una muy esperada celebración de cumpleaños a la que han asistido amigos y familiares, y por supuesto Enrique Solís, para soplar sus 51 velas.

Si ya son muy extendidas las bodas de la jet set española, Vicky Martín no ha querido ser menos y se ha dado un auténtico homenaje con su cumpleaños. La semana pasada comenzaron los festejos junto a su familia, su parte más íntima de la que no ha querido mostrar mucho en redes. Después vino de seguido una espectacular escapada a Roma junto a Enrique Solís y, aunque no compartió ninguna imagen junto al hijo de Carmen Tello, ahora el propio Enrique ha abierto su álbum de fotos para publicar su escapada.

Sin embargo, lo que en redes no ha pasado desapercibido ha sido la última celebración de la diseñadora. “Noche mágica la de ayer. Es cierto que intento celebrar la vida cada día, pero ayer además celebré mi cumpleaños”, comenzaba diciendo en su publicación de “Instagram”. No cabe duda que fue una noche única en la que compartió momentos inolvidables, pero no fue lo único que compartió. En sus historias de redes sociales hizo público el significativo mensaje de Solís.

La felicitación de Enrique Solís a Vicky Martín Berrocal Instagram

“Feliz cumpleaños, Vicky Martín Berrocal. Gracias por cuidarnos tanto. La vida es hoy”, unas palabras que dejan claro que ambos están en un momento muy similar y no piensan desaprovechar ninguna oportunidad para vivir su nueva etapa, tanto es así que ella le contestó con cuatro corazones blancos.