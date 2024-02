La divertida reacción de Vicky Martín Berrocal al ser pillada junto a Enrique Solís

Vicky Martín Berrocal está ahora mismo de actualidad. Esta mañana presentaba el nuevo capítulo de su podcast “A solas con...” en el que entrevistaba a Sebastián Yatra, quien se ha sincerado como nunca sobre cómo vive él sus relaciones y lo difíciles que le resultan a veces. Esta tarde, desde el programa de Ana Rosa Quintana, ha salido a la luz la que será la portada del día de mañana para la revista “Diez Minutos”. La noticia de una posible nueva relación dejaba a todos muy impactados, aunque algo menos que la sorpresa que supuso ver a Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia juntos.

En esta ocasión la protagonista ha sido la diseñadora Vicky Martín, quien aparecía paseando con el que muchos han interpretado que es “la nueva ilusión” para la socialité. Según se ha dado a entender con la publicación de esta portada, Vicky estaría conociendo a Enrique Solís, el hijo de Carmen Tello. Un empresario, hotelero y abogado que ha estado en los últimos años alejado del foco mediático, aunque su anterior relación con Tamara Falcó lo llevó a ser una persona conocida por la crónica social. Finalmente su relación con la marquesa de Griñón terminó, pero dejando una gran amistad que aún perdura entre los dos.

Ana Rosa, gran amiga de la diseñadora, no ha dudado en emocionarse ante esta información y, aunque sin presionarla, le ha pedido que si pasa algo podía confiar en su discreción. Termina señalando que Vicky tiene que hacer lo que quiera: “Se llama libertad, solo faltaba a estas alturas de la vida estar dando explicaciones”. Muy perpleja ante una portada que “no me esperaba para nada”, la colaboradora no ha querido hacer comentarios al respecto, se ha limitado a señalar lo evidente: “Están ahí las fotos y no hay nada que decir, qué alegría que no me pillen trabajando. Para un día que salgo, para un día que me lo paso bien”, decía tomándoselo con humor.

La diseñadora es conocida por dedicar mucho tiempo a su trabajo y, ahora que parece que se ha abierto a una nueva historia, todos sus compañeros se han mostrado muy ilusionados por ello. Martín Berrocal ha sido una mujer que se ha construido así misma. Su dedicación por su trabajo no ha pasado desapercibida y tras llevar “dos años soltera”, según ella misma ha resaltado, parece que está viviendo un gran momento, tanto personal como profesional.