Empresario y 11 años mayor: así es Eladio, el nuevo prometido de Ana María Aldón

Tremenda sorpresa ayer en el programa “Fiesta”. Eladio, la pareja de Ana María Aldón, intervino en directo mediante una llamada telefónica y terminó pidiendo matrimonio a la colaboradora. “Eres maravillosa”, comenzó diciendo el asturiano.

Sus muestras de amor fueron a más hasta que terminó proponiéndole que se casen: “Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?”.

Una pregunta a la que Ana María Aldón respondió en positivo, asegurando que no se imagina la vida sin Eladio: “Eres maravilloso y por supuesto que sí que quiero casarme contigo. Quiero darte las gracias porque haces sentirme dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Sí, quiero”.

Fue el pasado mes de julio cuando Ana María Aldón reconoció en el programa de Telecinco que había rehecho su vida y que estaba de nuevo ilusionada. De momento, de Eladio solo se conoce que es asturiano y que se gana la vida como empresario de hostelería. Además, tiene 56 años, 11 más que su prometida, pero le gusta mantenerse en forma haciendo deporte. "Es deportista, guapo e inteligente", lo describió la andaluza.

Ana María Aldón junto a su novio Telecinco

Poco después, la diseñadora publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que posaba con Eladio y le dedicaba el siguiente mensaje: “Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir”.

Aunque su relación parece tan afianzada que han decidido dar el siguiente paso, lo cierto es que hace pocos meses empezaron a sonar rumores de infidelidad que enturbiaron el dulce momento que atravesaban. “No sé, yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien, esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto, con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo, muchas gracias”, explicó Eladio sobre las habladurías que le vinculaban a otra mujer.