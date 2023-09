Ana María Aldón ya piensa en casarse con su novio Eladio

Suenan campañas de boda en el entorno de Ana María Aldón. Una De sus compañeras del programa "Fiesta" nos desvela que la diseñadora ha comentado en petit comité que le ronda por la cabeza casarse en el 2024 con su novio Eladio.

"Esta muy enamorada", nos dicen, y "vive momentos de gran felicidad. Eladio le ha devuelto la ilusión perdida. En sus últimos meses de matrimonio con Ortega Cano lo paso muy mal, su vida en el domicilio conyugal era un infierno, y salir de allí para iniciar una nueva vida fue el bálsamo que le ha ido curando las heridas del alma. La llegada de Eladio le ha hecho recuperar su autoestima y la ilusión por el amor. No nos extrañaría nada que esta relación acabe en una boda no muy lejana en el tiempo".

La irrupción de este hombre en su vida supone una revolución sentimental, van juntos a todas partes y él ya conoce al hijo y a la familia de su novia, y parece que la sintonía es absoluta. De todas formas, ya informamos en esta web que a Ortega no le ha hecho ninguna gracia que su ex se pasee con Eladio y su hijo, cree que es demasiado pronto para que ese individuo conozca al pequeño José María. También tiene muy claro el torero que, en estos momentos, ni se le pasa por la cabeza pensar en la llegada de un nuevo amor a su vida. Está dedicado en cuerpo y alma a sus tres hijos y sus negocios y no necesita otros "alicientes" sentimentales.