El nuevo dardo envenenado de Ana María Aldón a Ortega Cano: "Cuando no te quieren en un sitio te recogen en otro"

El próximo mes de octubre se cumple un año de la separación de Ortega Cano y Ana María Aldón. El torero y la diseñadora de moda ponían punto y final a su matrimonio después de atravesar una difícil crisis sentimental televisada. Después de no llegar a ningún entendimiento, ambos tomaban caminos separados y unos meses después, la televisiva volvía a recuperar la sonrisa y la ilusión en el amor al lado de Eladio, el empresario con el que está viviendo un intenso romance. La colaboradora de Telecinco ha vuelto a renacer después de un polémica ruptura con el diestro y está viviendo una época muy dulce al lado del empresario. El nuevo novio de Ana María Aldón está totalmente integrado en su familia y su relación va viento en popa a toda vela. En la última intervención pública de la andaluza, Eladio acompañó a Ana María en el desfile de Julio Lama, en Ponferrada, donde desfiló como modelo junto a otros compañeros de profesión, como el Maestro Joao.

Arropada y feliz por su situación sentimental y profesional, Ana María se sinceró para los micrófonos de Europa Press en exclusiva y reflexionó sobre su ruptura con Ortega Cano, del que se separó hace un año. "Estoy muy bien, feliz, con mucha calma y nada, avanzando como todo el mundo. Estoy muy enamorada. Lo normal es que después de unos meses de relación vaya integrándose y estoy muy contenta", ha comenzado expresando la diseñadora de moda, sorprendida de sentirse "tan feliz", sensación que a veces le produce "vértigo". "¿Realmente me merezco algo así? estoy muy enamorada, el pasado, pasado está pero el presente es lo que importa, sí preocuparnos un poco por el futuro pero el presente hay que vivirlo. Hoy estamos aquí pero mañana no se sabe", reflexiona la televisiva sobre su relación actual sentimental.

Sobre si Ortega Cano ha superado o no su separación y sobre los rumores de que el torero no está muy contento por la exposición pública que hace Ana María Aldón de su novio Eladio, la televisiva no ha desmentido ni confirmado esta información, pero ha querido ser muy tajante sobre su pasado matrimonio. "Cada uno sigue su vida. Los que hemos tenido a una persona a nuestro lado y no se ha llegado a buen fin por x motivos, en este caso ha sido todo televisado y público, pero cuando no te quieren en un sitio te recogen en otro, siempre hay un roto para un descosido", ha sentenciado la televisiva al diestro. Para la colaboradora de Telecinco su exmarido es historia y ahora solo tiene palabras para su nueva pareja, asegurando que "que me tiene loca y estoy muy feliz". Está tan enamorada del empresario asturiano que incluso no descarta pasar con él por el altar, igual que María Jesús Ruiz y Curro durante el desfile: "Ha sido muy emocionante. No creo que me lo haga así Eladio de esa manera... pero a mí me encantaría, la verdad es que sí".