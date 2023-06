Así es el novio de Ana María Aldón: primeras imágenes

Una semana después de confirmar que estaba de nuevo enamorada, el programa ‘Fiesta’ ha emitido las primeras imágenes de Ana María Aldón y su novio, del que todavía no sabemos su nombre. Y es que la exmujer de José Ortega Cano pretende preservar algunos detalles privados sobre su pareja y asegura que no va a decir por el momento cómo se llama su nuevo amor. “Es un nombre compuesto, y no es muy común. Es del norte, sí”, respondía ante las preguntas de sus compañeros dando alguna pista pero sin querer confirmar nada. “En el móvil le tengo puesto Santi, porque le vi con cara de Santi y con Santi se queda...”.

Ana María Aldón junto a su nuevo novio Telecinco

Lo cierto es que la diseñadora andaluza, de 45 años, se encuentra de lo más ilusionada. Así lo contó ella misma en el programa donde colabora. “Estoy conociendo a una persona. Llevamos poco tiempo, lo suficiente para saber que me hace muy feliz”, desvelaba. Además, aseguraba que era muy guapo y que tenía los ojos azules como el cielo, algo que hemos podido comprobar hace solo unas horas a través de las imágenes de un paseo que ambos compartían esta misma semana.

Nueva pareja de Ana María Aldón Telecinco

Felices y muy cómplices, el nuevo novio de Ana María Aldón respondía ante las preguntas de la reportera amablemente con un: “Estamos muy bien, gracias”. Según la diseñadora, su pareja tiene poco más de 50 años, es deportista, de origen español y muy “inteligente”. Junto a él, dice, se siente “la mujer de su vida”. Y tanto es así que ya se lo ha presentado formalmente a su familia.

Ana María Aldón junto a su novio Telecinco

La profesión que ejerce el nuevo novio de Ana María todavía es una incognita, aunque ya dejó claro que no se dedicaba a nada relacionado con el mundo de la televisión. Tampoco ha desvelado si tiene hijos, pero sí ha reconocido que ya se han ido juntos de viaje en varias ocasiones para disfrutar de su amor.