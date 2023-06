Ana María Aldón confirma que tiene nuevo novio: “Es deportista, guapo e inteligente”

Tras firmar el divorcio en el mes de enero, la exmujer de José Ortega Cano había sido relacionada con varios hombres, pero ninguno confirmado por ella. Hasta hoy. Ana María Aldón está de nuevo enamorada a sus 45 años y así lo ha querido contar en el programa ‘Fiesta’, donde colabora habitualmente. “Estoy conociendo a una persona. Ya llevo tiempo. Se está cocinando el proceso… Es muy bonito”, decía visiblemente emocionada.

Sin poder parar de sonreír, Ana María ha ido desvelando diferentes detalles de su nueva pareja mientras una retratista dibujaba el que podría ser el rostro del hombre y mientras sus compañeros le lanzaban preguntas sobre él. “Llevamos poco tiempo, lo suficiente para saber que me hace muy feliz”, desvelaba ella. “Es muy guapo, eso es indiscutible. Tiene los ojos azules como el cielo”, explicaba.

Ante sus gestos de alegría al comunicar la noticia, era Emma García quien intervenía diciendo que Ana María estaba “más que ilusionada”: “No lo puede evitar, se le nota en la cara”. La protagonista no podía hacer otra cosa que confirmarlo: “Estoy muy feliz”. En cuanto a la procedencia de su nueva pareja, a la que ya ha presentado formalmente a su familia, la ex de Ortega Canorevelaba que era español, “deportista, guapo e inteligente”. Además, aseguraba sentirse junto a él “la mujer de su vida”.

A pesar de que no ha revelado su nombre, sí ha contado que su nuevo novio tiene la edad que para ella es perfecta, “más de 50 años”, es un poco más alto que Ana María y no pertenece al mundo de la televisión, aunque no ha querido desvelar su profesión. Ante la pregunta de si él tenía hijos, ella ha contestado rotunda que no iba a hablar de su vida privada. Parece que de momento no quiere desvelar más datos sobre él para preservar su intimidad, aunque ha reconocido que ya se han ido juntos de viaje.