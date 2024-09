El enfado de Belén Esteban al desmontar a Jesulín y María José Campanario

Este jueves, Jesulín de Ubrique y María José Campanario volvieron a abrir las puertas de su matrimonio al público, contando sus intimidades a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en su nuevo programa en Antena 3, ‘Emparejados’. Eran la pareja estrella del nuevo formato y así se ha traducido en las audiencias, aunque se haya quedado como segunda opción detrás del estreno de ‘Gran Hermano’ en Telecinco. Pero sus declaraciones han hecho mucho ruido en los medios y en las redes sociales, pues hay detalles de su historia de amor y acusaciones veladas que han tenido rápida respuesta. Belén Esteban se ha dado por aludida y no ha tardado en opinar sobre lo que el padre de su hija y su esposa han puesto sobre el tapete mediático.

Por ejemplo, uno de los puntos en los que ha reparado la colaboradora de la entrevista es en la queja de la odontóloga con el acoso de los medios de comunicación. Asegura que lo ha pasado fatal siendo objetivo de los focos, aunque no ha estado tan retirada como asegura, pues con cierta regularidad se confesaba con su revista de confianza a golpe de exclusiva. No obstante, dejando estos trabajos a un lado, habla de sus peores momentos en su relación con la prensa: “¿Sabes qué hacen los perritos cuando se les pegan? Irse a una esquina a llorar o ladrar y defenderse. Yo he pasado muchos años en un rinconcito hecha una bolita, no por lo que me pudiera afectar a mí, sino por lo que pudieran afectar a la gente de mi entorno”, aseguraba Campanario, explicando por qué no habla con los medios, aunque esté haciéndolo en ese momento y sea una fuente de ingresos recurrente en su matrimonio.

Un detalle que no ha pasado por alto su enemiga pública, que en su programa ha repasado el contenido de la entrevista, incidiendo en esta cuestión: “Y yo he pasado muchos años criando sola a la persona más maravillosa de mi vida”, sentencia. Pero dicho esto, ha desmontado el discurso de la mujer del torero: “Ellos han recurrido a ‘Hola’ siempre que han querido, ¿no?. Ella nunca ha estado fuera de los medios, ha tenido familiares y amigos en todas partes”, recuerda cómo su versión de los hechos siempre estaba presente a través de otros colaboradores afines.

Pero la de San Blas ha subido la apuesta, haciendo mención a los problemas con la justicia de la odontóloga y su madre, por las que fueron condenadas a casi dos años de prisión, librándose de ingresar por no tener antecedentes: “Cuando haces algo mal, pues lo normal es que salgas, como Isabel Pantoja. La diferencia es que ella pagó lo que tenía que pagar. Otras, no”, mantiene. Hablando de euros, Jesulín de Ubrique también salió, por supuesto, en la conversación. Se ha publicado que le ofrecieron 650.000 euros por participar en ‘Supervivientes’, algo que rechazó. Su ex le recrimina esta decisión: “Tenía que haber cogido la oferta que le hicieron, porque así podía haber pagado algunas cosas”, lanzaba a modo de dardo envenenado. Algo que hace alusión a su acusación de que el diestro no se quiso hacer cargo de su parte de los gastos de los estudios de su hija Andrea, al cursarlos fuera de nuestras fronteras. Si hubiese sido una universidad española… ¿quién sabe? “Algunas lenguas dicen que necesita pasta. Que Ambiciones ya es como Cantora”, termina por deslizar.

Pero Belén Esteban no termina sin repetir su discurso siempre que sale en colación hablar de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Le prometió a su hija que no entraría más al trapo y aunque no suele cumplirlo a rajatabla, siempre acaba por morderse la lengua, a riesgo de ser tentada y provocar que estalle: “Lo tengo todo muy bien encarrilado y no quiero entrar en esto. Ellos tienen su vida y yo la mía y lo único que me tiene que envidiar Jesús a mí es no disfrutar de lo que yo estoy disfrutando, una persona con nombre y apellidos que va por la calle con la cabeza bien alta por lo que ha conseguido y no por ser ‘hija de’”, zanja a modo de zasca final un asunto en el que prefiere no entrar, aunque siempre deja alguna que otra perla que mantiene la polémica siempre candente.