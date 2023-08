Entramos en la fiesta de Jorge Pérez y Alicia Peña por la comunión de su hija

Jorge Pérez quiere dejar atrás su polémico pasado con Alba Carrillo y es que esta polémica cerca estuvo de terminar con su matrimonio y destruir la tranquilidad de su familia. Pero parece que el matrimonio ha sabido salir fortalecido de tanta adversidad y tras el paso del huracán mediático, ya disfrutan de buenos momentos con los suyos y generan nuevos recuerdos junto a sus hijos. Así lo han demostrado una vez más a través de su escaparate favorito, el que suponen las redes sociales, donde nos han hecho partícipes de su felicidad durante la celebración de la Primera Comunión de su hija.

Jorge Pérez y Alicia Peña Instagram

“En un bonito lugar (nuestra casa) volvimos a vivir uno de los días más especiales que una familia puede tener”, escribía con emoción Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, como acompañamiento a un carrusel de fotografías en las que muestra el gran día de su princesa. Una jornada para disfrutar en la que no faltó nadie, pues toda la familia del ganador de ‘Vaya vacaciones’ reservó la fecha en su calendario. “Felicidades princesa”, añadía la orgullosa madre.

Jorge Pérez y Alicia Peña Instagram

El ex guardia civil ha preferido ceder todo el protagonismo a su hija y también a su mujer, que parece especialmente feliz en este paso que ha dado su pequeña en la Iglesia. Una ceremonia que ha sido muy tradicional, pero no tanto así la celebración, que se ha emplazado en el domicilio que un día sirvió de refugio de Jorge Pérez en medio del temporal. Después de estallar la polémica con Alba Carrillo, él se retiró de los focos y se centró en su familia. Pedía intimidad, aunque meses después la ha vuelto a prestar en un reality, aunque los datos de audiencia no han sido comparables con los que alcanzó en ‘Supervivientes’.

Story de Alicia Peña Instagram

Pero es momento de disfrutar en familia, dejar los entuertos y errores del pasado atrás y generar nuevos momentos para el recuerdo. Así hizo Jorge Pérez con sus hijos y su mujer, además de muchos otros familiares que quisieron estar presentes. Muchos de ellos han tenido un hueco en las fotografías resultantes del evento, las cuales ha compartido la coach sin problema alguno, aunque hace unos meses pedía que sus hijos quedasen fuera de la atención mediática. Ahora es un motivo feliz el que le hace devolver el foco a su familia.