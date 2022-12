Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, en urgencias con un cuadro de ansiedad

Las polémicas imágenes de Alba Carrillo y Jorge Pérez, a raíz de la fiesta de Navidad de Unicorn, siguen trayendo consecuencia. Y no hablamos solo de la crisis en el matrimonio del ganador de Supervivientes y Alicia Peña sino también por el revés en la salud de esta última.

Desde que se “pillara” a Carrillo y Pérez, Alicia Peña se ha visto sometida a una fuerte presión mediática. Tal y como ha desvelado este jueves la reportera Bea Jarrín, «Alicia ha tenido que acudir al hospital por un cuadro de ansiedad y no ha sido porque esté sobrepasada por unos cuernos. Ese no es el problema, es todo lo que ha venido después, como tener cámaras en casa de sus padres».

«Es tan lícito que Alba después de tantos días hablando se haya visto sobrepasada cuando se ha visto desde fuera y cuando ha analizado todo… Ellos (Jorge y su mujer) han cerrado filas y sus tiempos son igual de respetables», ha destacado la reportera. Esta conoce bien a Jorge y a su esposa, así que sabe bien que esta situación les ha venido grande: «Sus padres son dos señores encantadores, agricultores de un pueblo pequeñito de 20 habitantes que a lo único que se han dedicado toda su vidas es a cuidar de sus tierras y a procurar la mejor vida para sus hijos, como hacen todo padre y toda madre. Deberíamos dejar de meter a esas personas que no tienen nada que ver en el ajo».

Desde que salieran a la luz las imágenes de la fiesta, Jorge Pérez está volcado en su familia, según Jarrín. «Ellos cierran filas para proteger su matrimonio. Y yo soy la primera que lo ha puesto de ajo perejil y de todo. Él reconoce y se arrepiente que ha hecho muy mal al no avisar a la directora del programa y a la productora Unicorn diciendo algo tan sencillo como: ‘Me he visto sobrepasado, no soy capaz de gestionar esto, cierro filas en torno a mi familia, espero que me entendáis’. Lo reconoce. Asimismo, ha aclarado que «Alicia no tiene ningún afán televisivo».

«No vengo en calidad de portavoz de nadie, pero a mi amigo le digo una serie de cosas que considero que no ha hecho bien a posteriori. Le dije que mandara un mensaje», ha insistido la reportera.