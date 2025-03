Erola Moreno: «Los hombres también me piden piropos»

Si buscan su nombre en Google, muchos la bautizan como «la tiktoker que busca el amor en las bibliotecas». Una definición que empieza a quedarse muy corta para la creciente biografía de la genuina Erola Jons (Barcelona, 1998). Si hace unos meses la veíamos protagonizar alfombras rojas como reportera, desfilar en la Fashion Week o incluso en una serie, ahora ha sido José Mota el que la ha fichado para su dream team en «José Mota No news», el programa de los viernes de TVE, donde la catalana aporta su chispeante réplica a popes del humor, como Florentino Fernández o Patricia Conde. Un camino en el que Jons aspira a sumar currículum: «Me gustaría hacer más cosas de entretenimiento, salí en “Rabia”, una serie de terror, y quiero explotar otros registros y aprender, no quiero quedarme en redes sociales». Permanezcan atentos a la influencer que alumbró a la fama por unas citas de broma. Su carrera va muy en serio.

Acaba de dar el salto a la televisión de la mano de José Mota. ¿Cómo fue ese primer día y qué es lo que más esfuerzo le ha supuesto?

De las redes a la tele hay un salto gigante. Yo estoy muy acostumbrada a hacer lo que quiero, y esto en la tele está mucho más guionizado. Ha sido un reto ser yo misma, me ha costado el hecho de no improvisar pero he aprendido mucho. Admiro a mis compañeros, son increíbles, estoy en las nubes, el primer día que fui a ensayar, estaba muy nerviosa y José me dice: «Relájate, tú solo sé descarada, sé tú misma, te coges el guion y te lo pasas por el culo». Hay momentos que no me he permitido ser yo al cien por cien, pero van pasando los programas. Es otro rollo. Grabar con mi mejor amigo. Y mis compis son los mejores, he aprendido muchísimo, Patricia es maravillosa, yo la amo, ¡lo que me ha ayudado!

Cinco millones de seguidores entre Instagram y tiktok y vídeos que acumulan más de 70 millones de visualizaciones. ¿Cuál fue la decisión más importante que le ha llevado a conseguirlo?

Ser yo al cien por cien, intentar no copiar a nadie, cuando eres así sale gente y te copian, en mi contenido soy una líder. Ser fiel a ti y a tu esencia, subí el primer vídeo sin esperar nada, de diez a veinte millones. A la gente le encantaba mi personalidad. Cuando no tienes nada no tienes nada que perder. Los chicos me lo agradecen.

Todo este éxito llega tras acabar Administración de empresas. También había ido al conservatorio y estudió canto lírico. ¿Estaba buscando su verdadera vocación?

Yo he sido un culo inquieto toda mi vida, hice diez años de baile de salón como deporte de élite, competía todos los fines de semana y aprendí muchos valores. Lo que estoy haciendo ahora me encanta porque no sabes lo que te van a pedir el día siguiente.

Se ha hecho célebre y querida pidiendo citas de broma en parques, supermercados... ¿Cómo elige a sus «víctimas» y qué porcentaje de ellos se hacen más ilusiones de la cuenta?

A estas alturas los elijo ya por descarte, porque todo el mundo me conoce. Cuando veo que alguien no me está mirando, pues ya imagino que no me conoce, pero más que elegir yo, él me elige a mí. Ahora entro y se gira media biblioteca. ¿Más ilusiones de la cuenta? Yo creo que la mayoría.

Da una imagen de mujer segura de sí misma, extrovertida a rabiar, con un punto inocente y con muchas ganas de aprender... ¿Qué más la define?

Me encanta esa descripción, soy una chica muy currante, muy sensible, me he hecho mucho trabajo interno, pasé una época con inseguridades con mi piel, porque me salió acné y lo gestioné muy bien. Es verdad que parezco fuerte pero también he pasado inseguridad y son muy autoexigente.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de los hombres con los que ha bromeado?

Me sorprende que van de duros pero son súper sensibles y románticos y tienen una faceta tan bonita que se desconoce, a mí a veces me piden piropos porque no están acostumbrados. Quiero añadir que debería haber más amor entre nosotros, decirnos cosas más bonitas. Algunos chicos se me han puesto a llorar.

Además de tirar los trastos de broma. ¿Es habitual que también lo haga en serio o una cosa es la persona y otra el personaje?

Sé que es un reflejo de mi personalidad, yo no hago eso en mi día a día, no, pero cuando me gusta algo, un chico o un objetivo, voy a por ello. La gente está triste y mi misión es alegrar y dar luz y cuando haces algo de corazón la vida te lo recompensa.

¿En qué más proyectos tiene puesto el ojo?

Salí en «Rabia», una serie de terror, y me gustaría seguir explotando otros registros y aprender, que no quiero quedarme en redes. Si me saliera una película...

Miguel Ángel Silvestre ha sido uno de sus «padrinos» ¿Qué relación mantienen?

A Miguel Ángel lo amo, me ha apoyado mucho, me ha dado consejos, ha creído mucho en mí y me gusta mucho tenerlo como amigo y referente, incluso estoy pensando en hacer algo con Netflix de una idea que él me ha dado.

Ser una influencers top le habrá dado para vivir holgadamente. ¿Es más de gastar o de invertir?

Soy ahorradora, me lo han inculcado. Mis padres me han enseñado a valorar lo que tengo y durante mucho tiempo me han mantenido, pero me pude permitir darme caprichos, algún capricho sí que me doy.