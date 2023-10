La escapada secreta de Almeida con su prometida: un viaje relámpago

José Luis Martínez-Almeida ha dado la campanada este mes de octubre, con la noticia de sus planes de boda con su novia, Teresa Urquijo. Suenan campanas de boda para el alcalde de Madrid, que ha tratado de mantener en secreto su intención de pasar por la vicaría, aunque le ha sido imposible controlar una noticia bomba como es su ‘sí, quiero’, el cual está previsto para el próximo año 2024. Esto ha hecho que la pareja sea de las más buscadas de los últimos momentos por los profesionales gráficos, ansiosos por inmortalizar a la pareja tras conocerse que se jurarán amor eterno próximamente.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo este domingo a la Plaza de Las Ventas (Madrid) donde se celebra la corrida de toros In Memorian José Cubero "Yiyo". Gonzalo Pérez La Razón

Pero los tortolitos han querido dificultar el trabajo de los paparazzi, teniendo mucho cuidado para que sus pasos no sean de dominio público. Sin embargo, desde ‘Look’ ya les han situado en el mapa y es que ella había preferido causar baja en toda aparición pública para que los focos no se centrasen en su persona. Algo que no ha podido evitar que se desvele cuál ha sido su última cita con el alcalde madrileño. Ha sido el citado medio en exclusiva el que ha confirmado que han realizado un viaje que había logrado esquivar el asedio mediático, pues no había tenido trascendencia en los medios.

Fue el pasado domingo 8 de octubre cuando acudieron juntos a la manifestación contra la amnistía celebrada en Barcelona. Nada más terminar la concentración, regresaron a Madrid, concretamente cogiendo un AVE a las 16:25 horas, como así detallan desde el comentado medio. Una escapada que, a pesar de los intentos de la pareja por no llamar la atención, no dudaron en inmortalizar con selfies con aquellos ciudadanos que deseaban una fotografía de su encuentro.

José Luis Martínez Almeida y su novia Teresa Urquijo y Moreno Jesús G. Feria La Razón

Teresa Urquijo, en cambio, optó por no salir en el plano de las instantáneas que los fans le solicitaban al político. Muy sonriente en todo momento al lado de su prometido, vestía un pantalón color teja, camisa y mocasines bajos de ante. Durante el viaje, los testigos desvelan que la pareja se mostró muy animada y comunicativa, compartiendo confidencias en todo momento, atesorando los buenos instantes que sus apretadas agendas les permiten disfrutar. Quizá Almeida y Teresa Urquijo aprovecharan el trayecto para afinar detalles sobre su boda...