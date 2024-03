Esta es la estrategia que seguirá hoy Antonio Tejado ante el juez

El sobrino de María del Monte tratará hoy por todos los medios de defenderse de las acusaciones de la Guardia Civil, en el marco de la operación Abgena. El abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha sido cauto durante este mes que su defendido ha estado en prisión. Tejado fue detenido como presunto "autor intelectual" del robo a casas de lujo, entre ellas la de su tía, María del Monte. Si bien en un primer momento se negaba a declarar, ahora ha sido el propio Tejado el que se ha acogido a este derecho voluntariamente, aunque se prevé que no responda a las preguntas del abogado de la cantante sevillana ni de su pareja Inmaculada Casal.

Tal y como ha podido saber la revista "Semana", Antonio Tejado no va a permitir ninguna pregunta que provenga del letrado de su tía, un derecho al que también se ha acogido. En otras palabras ,no es que no las vaya a responder, es que el abogado de la acusación no va a poder plantearlas en la sala en ningún caso. Según fuentes del todo fiables contactadas por esa revista, el sobrino de María del Monte se va a declarar inocente de todos los cargos de los que se le acusa. Inmediatamente después, Fernando Velo va a pedir su libertad inmediata.

Sin embargo, todo parece indicar que el juez no permitirá la salida de Tejado de la cárcel Sevilla 1, al menos hasta que de comienzo el juicio que se prevé para finales de este año.