Estas son las claves para seguir el juicio a Daniel Sancho

A partir del próximo 9 de abril y, previsiblemente, hasta el 3 de mayo durará el juicio a Daniel Sancho por el presunto asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. La vista se celebrará en la corte de Koh Samui. El chef se encuentra en prisión provisional desde el pasado 7 de agosto, cuando él mismo se declaró autor de la muerte del cirujano. El pasado mes de noviembre se celebró una primera vista oral y la última tuvo lugar el 12 de diciembre cuando se definieron quiénes serían los testigos por ambas partes.

Estas son las principales claves del juicio:

El ciudadano español Daniel Sanchoserá juzgado en Koh Samui a partir del 9 de abril. Desde esa fecha se celebrarán semanalmente sesiones que tendrán lugar de martes a viernes. El proceso comienza con el alegato de todas las partes de cinco minutos aproximadamente.

El juicio se dará por terminado el 3 de mayo, que se iniciará igualmente con un alegato final y se podrá dar por terminado en cualquier momento cuando se obtenga la información suficiente.

La prensa está acreditada a asistir a todo el proceso aunque no estará permitida la grabación. Además, los asistentes deberán vestir según la cultura tailandesa, es decir con los hombros cubiertos, pantalones largos, descalzos en el interior.

Se prevé que por el juzgado pasen un total de 50 testigos, 28 por parte de la Fiscalía y 27, de la defensa, aunque podría haber cambios.

Entre los testigos de la Fiscalía se encuentran los padres de la víctima Edwin Arrieta, que comparecerán por videollamada a causa de su avanzada edad. La hermana del cirujano también testificará, aunque no se sabe si de manera presencial.

El actor Rodolfo Sancho, padre del acusado, declarará por ambas partes. No se prevé ni la declaración de la madre de Daniel Sancho ni la de su novia.

Será relevante la declaración de especialistas como psicólogos, psiquiatras y peritos que determinarán el estado anímico y de salud mental de Sancho antes de viajar a Tailandia.

Daniel Sancho está acusado por los delitos de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción de documentación de la víctima, es decir, de su pasaporte. En un primer momento, el acusado reconoció los delitos, pero tras cambiar de abogados, la última versión se basa en la defensa propia, que podría conllevar a un homicidio imprudente.

Sancho ha reconocido descuartizar y esconder el cuerpo ante el juez, pero no el asesinato con premeditación. Podría enfrentarse a la pena de muerte si no consigue eliminar de las acusaciones la premeditación del crimen, convenciendo al juez de que los materiales que compró en el país no tenían fines criminales. La pena podría reducirse a cadena perpetua si se considera un homicidio y no un asesinato.