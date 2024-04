Este es el motivo por el que la novia de Daniel Sancho no acudirá a Tailandia a declarar

En menos de 24 horas arrancará el juico de Daniel Sancho en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta el pasado mes de agosto de 2023. La vida del hijo de Rodolfo Sancho está en manos de las justicia tailandesa y podría ser condenado a cadena perpetua. La defensa del cocinero, encabezada por el abogado Marcos García Montes, intentará comprobar que se cometieron numerosas irregularidades desde el primer momento de la investigación y ésta sería la base de su defensa en el juicio contra Daniel Sancho, que comienza esta madrugada y que se prologará durante un periodo de cuatro semanas.

La Fiscalía de Tailandia lo acusa de tres delitos: asesinato premeditado, destrucción del pasaporte de Edwin Arrieta y ocultación del cuerpo. El chef se ha declarado no culpable del primero y segundo, pero sí ha reconocido que se deshizo del cuerpo. En total, más de 50 testigos pasarán por la sede de la Corte para intentar arrojar luz a lo que verdaderamente ocurrió entre el cocinero y el médico colombiano el pasado mes de agosto.

Fotografía del instagram del español Daniel Sancho Bronchalo Instagram Agencia EFE

Aunque en un principio se esperaba que la novia de Daniel acudiera a Tailandia para declarar y la defensa del joven la propuso como testigo, finalmente la que fue su pareja durante años no asistirá a las cortes tailandesas. Según han explicado en el programa "Vamos a ver", "lo que nos dicen nuestra fuentes es que ella declinó venir a declarar. Los testigos que propongan las partes no están obligados a venir. Los de fiscalía y policía sí". Si esto es cierto, habría sido la novia la que habría declinado la cita y se habría apartado por decisión propia del proceso de su expareja.

No sería de extrañar que haya tomado esta decisión, siguiendo en la misma línea desde que se desveló la involucración de Daniel Sancho en el asesinato de Edwin Arrieta. Desde que salió la noticia a la luz, la novia del cocinero decidió blindarse por completo y se aisló de cualquier información relacionada con su expareja. A pesar de los rumores y especulaciones que ha habido sobre ella, la exnuera de Rodolfo Sancho no ha querido dar ni una entrevista ni una declaración sobre lo ocurrido. Sobrepasada por la situación, se alejó del foco mediático y decidió que su nombre no estuviera relacionado con el de Daniel.