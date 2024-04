Estas son las normas budistas para acceder al juicio a Daniel Sancho

Este martes, 9 de abril, arranca el juicio a Daniel Sancho, acusado de presuntamente asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. El tribunal provincial de Koh Phangan, donde se celebrarán las vistas que podrían prolongarse hasta el 3 de mayo, podría condenar al chef español a la pena de muerte, tal como contempla el Código Penal tailandés. En el juicio está previsto que declaren medio centenar de testigos.

La defensa de Sancho tratará de demostrar que la muerte de Arrieta se debió a un accidente, ya que según Sancho, el colombiano trató de violarlo y él se defendió, provocando un forcejeo que acabó con la muerte de Arrieta al golpearse la cabeza contra el suelo. El chef considera que fue un homicidio imprudente, aunque admite que descuartizó el cuerpo de la víctima y se deshizo de él. Además, está acusado de ocultar documentación, al hacer desaparecer el pasaporte de Arrieta.

Aunque se permite el acceso al juicio de los medios de comunicación, no podrán emitirse imágenes. Para su acreditación, la prensa ha tenido que solicitar un permiso especial de la embajada tailandesa en Madrid. Las normas para acceder a la sala son muy estrictas y siguiendo la cultura budista: Todo el mundo deberá entrar descalzo y vestido con pantalón largo, así como cubiertos los hombros. Es obligado sentarse de manera correcta, con las manos encima de las piernas que no pueden cruzarse. Los medios no pueden grabar imágenes ni audios y tampoco se podrán tomar notas.