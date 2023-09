Así es Laura, la novia de Daniel Sancho, con la que ha hablado desde prisión

Nada más conocerse el crimen de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, se supo que el joven de 29 años estaba enamorado y tenía una novia en España. El revuelo era mayúsculo no solo por la noticia del degollamiento del cirujano colombiano, el descubrimiento de su romance secreto o el encarcelamiento del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. También por la existencia de una joven de nombre Laura, que se convirtió en uno de las personas más buscadas por la prensa. Protegía su anonimato, de ahí que los medios respetasen su intimidad y los datos personales no diesen el salto mediático. Hasta ahora.

Beatriz Cortázar habla de la novia de Daniel Sancho, Laura Y ahora Sonsoles

El propio Daniel Sancho se despedía de su novia cuando le colocaron las esposas: “Que sea feliz”, le pedía a su chica. Eso sí, ahora se ha desvelado que no era su pareja cuando cometió el crimen, pues su romance terminó el pasado mes de mayo en la Feria de Jerez, como así han detallado ahora desde el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, aprovechando el testimonio de una mujer que pudo compartir horas con él en Tailandia: “Por cómo hablaba él estaba soltero”, aunque también reconoce que él quería casarse con ella en Bali o Madrid.

La historia de amor de Daniel Sancho y Laura duró 5 años, pero el desamor llegó antes que sus planes de acercarse al altar. Desde ‘Y ahora Sonsoles’ han detallado que la chica, de 28 años, que enamoró al chef es de buena familia, perteneciente a personas influyentes de nuestro país por su empresa relacionada con el automóvil. De hecho, su abuelo era considerado “el Amancio Ortega del motor”, en palabras de Beatriz Cortázar. La periodista da más detalles y, a la vez, pistas. Perdió a su padre cuando tenía 4 años por una grave enfermedad y se ha criado junto a su madre y su hermano.

El boom mediático le ha pillado de sorpresa, la situación le ha desbordado y el miedo a ser centro de la noticia le ha obligado a replantear su vida, llegando incluso a solicitar el teletrabajo en la empresa familiar en la que ejerce de comercial. Vivía en un piso en la zona de Chamartín, pero ahora huye de la atención mediática desde su casa de la sierra de Madrid, concretamente en Navacerrada.

En un primer momento quiso viajar a Tailandia para estar al lado de su ya exnovio, pero su propia familia se lo prohibió: “Desde entonces han hecho una gran labor para que no salga por ningún lado”, detalla la periodista que ahora da las claves sobre la novia de Daniel Sancho. No obstante, aunque no se hayan visto en persona, sí que han podido hablar desde la prisión de Koh Samui, porque él quería contarle en su propia voz qué sucedió, qué le empujó a cometer tan atroz crimen y en qué posición le dejaba a ella la existencia de Edwin Arrieta, con el que también tenía planes de futuro en firme.