Eugenia Martínez de Irujo, la nueva abanderada de los más vulnerables

La familia de Alba es una de las casas nobiliarias más antiguas y ricas de España, pero más allá de su importante patrimonio, desde su nacimiento se ha caracterizado por su empeño en la protección y difusión de la cultura, así como otras muchas causas sociales en las que sus miembros se involucran.

Eugenia Martínez de Irujo no es una excepción y se mantiene muy activa en redes sociales para clamar por los derechos de los animales. Abanderada de los más vulnerables, aprovecha la visibilidad que le otorgan sus más de 300.000 seguidores para compartir información sobre refugios, perros, gatos o cualquier otro animal de compañía que necesite ser adoptado.

La duquesa de Montoro educa con el ejemplo y ella misma da cobijo en sus propiedades a diferentes amigos de cuatro patas, desde felinos y canes hasta cerdos. El último porcino en incorporarse a su familia ha sido Gordi, al que los visitantes del Palacio de Liria pueden ver en alguna ocasión paseando por sus extensos jardines.

Lo cierto es que Eugenia Martínez de Irujo ha tenido varios cerdos como mascota en los últimos años. Primero fue Bacon, que falleció en 2018; y después llegó Pincho, que sufrió el mismo destino en 2023. “Nunca te olvidaré y siempre estarás conmigo, en mi corazón. Lo mejor que hice fue adoptarte por todo lo que me has dado. Llevamos tiempo luchando con tu enfermedad y, desgraciadamente, no ha sido posible, mi niño guapo… Me dejas desolada, pero ahora ya podrás descansar tranquilo”, lamentó entonces la hija pequeña de la duquesa de Alba.

Gordi, el cerdo de Eugenia Martínez de Irujo, paseando por el Palacio de Liria La Razón

Más recientemente, ha adoptado a su Gordi, un cerdo con el que, con suerte, podrá compartir muchos años y momentos de su vida.

Su cruzada contra Miguel Palomo Danko

Además de compartir información sobre refugios, asociaciones o animales que buscan una nueva familia, Eugenia Martínez de Irujo también se ha valido de sus redes sociales en las últimas horas para cargar públicamente contra Miguel Palomo Danko, hijo del torero Palomo Linares.

Según publica “20 Minutos”, su expareja, Paula Sánchez Zurdo, le acusa de un supuesto maltrato animal a su perra Bronca, que falleció en noviembre de 2024 víctima de un cáncer. La demanda ha sido admitida a trámite y la duquesa de Montoro lo ha compartido en sus redes sociales.

Miguel Palomo Danko Gtres

Sánchez Zurdo asegura en su demanda que su ex maltrató al animal dejándole enjaulado a la intemperie, rodeado de excrementos y sin la atención veterinaria que necesitaba por la enfermedad que padecía.