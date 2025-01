Eugenia Martínez de Irujo amplía la familia: "Lo más bonito del mundo"

Ya han pasado seis años desde que el histórico Palacio de Liria, propiedad de la Casa de Alba, abrió algunas de sus estancias al público como museo. Desde entonces, millones de visitantes han curioseado un espacio que, como se recalca en las guías, sigue siendo el hogar de la noble familia.

Además de las importantes colecciones de Rubens, Goya o Velázquez y de exclusivos documentos de Cristobal Colón, los visitantes también pueden descubrir durante su paseo por el palacio imágenes inéditas de la familia que, como en otros tantos hogares corrientes, adornan algunas estancias. Por ejemplo, fotografías del día de la boda de Fernando Fitz-James Stuart con Sofía Palazuelo, de la fallecida duquesa de Alba cuando era joven o de la graduación del heredero en Estados Unidos.

Pero los visitantes del pasado fin de semana se encontraron con otra sorpresa merodeando por los jardines del Palacio de Liria. Se trataba de Gordi, el nuevo cerdo de Eugenia Martínez de Irujo, que acostumbra desde hace años a tener porcinos como mascotas. El animal disfrutó de un largo paseo de dos horas y terminó tan cansado que a su cuidadora le costó que siguiera el camino hasta el interior, viéndose obligada a atraerle con comida para que fuera tras sus pasos. Junto a él iban, además, dos perros, uno de ellos con un cono de recuperación, seguramente recuperándose de alguna lesión o intervención.

Gordi, el cerdo de Eugenia Martínez de Irujo, paseando por el Palacio de Liria La Razón

Fue la propia duquesa de Montoro quien anunció la llegada de Gordi a la familia el pasado mes de diciembre. “Lo más bonito del mundo”, dijo junto a un vídeo en el que el animal aparecía correteando por la naturaleza.

Como se ha comentado anteriormente, Eugenia Martínez de Irujo ha tenido varios cerdos como mascota en los últimos años. Primero fue Bacon, que falleció en 2018; y después llegó Pincho, que sufrió el mismo destino en 2023. “Nunca te olvidaré y siempre estarás conmigo, en mi corazón. Lo mejor que hice fue adoptarte por todo lo que me has dado. Llevamos tiempo luchando con tu enfermedad y, desgraciadamente, no ha sido posible, mi niño guapo… Me dejas desolada, pero ahora ya podrás descansar tranquilo”, lamentó entonces la hija pequeña de la duquesa de Alba.

Ahora, Eugenia Martínez de Irujo ha adoptado a su Gordi, un cerdo con el que, con suerte, podrá compartir muchos años y momentos de su vida.