Eva Carreño, intimísima de Carmina Ordóñez, supera una grave enfermedad: "Estuve prácticamente muerta"

Fue la mejor amiga de Carmina Ordoñez, la cuidadora de sus secretos, su mayor confidente. Hoy, diecinueve años después de la muerte de “la divina”, Eva Carreño se sincera sobre el infierno que casi le destroza la vida. Un problema cardíaco que acaba de superar, pero que le tuvo al borde de la muerte.

Eva Carreño Gtres

Pregunta: Ha vuelto a vivir…



Respuesta: Una psiquiatra me mandó una medicación que me produjo un problema muy grave en el corazón. Es que estuve prácticamente muerta, ingresé en el hospital con una miocardiopatía severa, una insuficiencia mitral muy fuerte, era propensa a una muerte súbita en cualquier momento, porque mi enfermedad estaba catalogada de muy grave. Mi corazón no bombeaba…



P: Le afectó incluso a la movilidad.



R: No tenía fuerzas, estaba muy débil, no podía andar, me pase tres años postrada en una cama, era incapaz de hacer cosas, estaba muerta en vida. Me implantaron un desfibrilador…



P: Afortunadamente, se ha recuperado.



R: Hace dos semanas me hicieron unas pruebas y me siento fenomenal. Es como si hubiera resucitado. Ya me funciona el ventrículo izquierdo al sesenta y cinco por ciento, he mejorado muchísimo, porque antes no sobrepasaba el veinte. Sigo llevando el desfibrilador, que consta de dos cables, uno va al ventrículo derecho y el otro al izquierdo.



P: Sigue un tratamiento.



R: Sí, específico para el corazón. Ya puedo andar y hacer una vida normal. Es casi un milagro, porque he estado sumida en un infierno. Lo he pasado muy mal.



P: Recordar la muerte de Carmina le ha causado un trauma.



R: Acuérdese que la descubrimos muerta junto a la bañera, y cuando veo alguna película relacionada con un baño y con agua me pongo mal.