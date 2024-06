Eva González, como nunca la habíamos visto: lo da todo en el pregón del Orgullo de Sevilla

Anoche Pastora Soler vivió una de las veladas más emocionantes de su vida. La artista fue la persona elegida para dar el pregón del Orgullo de Sevilla de este año y Eva González, íntima de la cantante, arropó a la pregonera durante todo el evento en primera fila, al borde de las lágrimas. La que fue representante de Eurovisión ha tomado el relevo a Vanesa Martín este 2024 y aunque ella no pertenece al colectivo, motivo por el que ha levantado este nombramiento alguna que otra ampolla, lo cierto es que se siente muy orgullosa de haber sido la elegida de este año. "No os imagináis lo feliz que me siento por estar aquí. Tras tres años de intentona fallida, por fin, aquí estoy", declaró la artista nada más llegar al pregón.

Eva González, emocionadísima durante el pregón del Orgullo de Sevilla GTRES

Miles de personas acompañaron a la cantante durante el evento pero una asistente destacó por encima de todos. Eva González, en primera fila, arropó a Pastora Soler en uno de los momentos más importantes de su vida. Muy entusiasmada, la presentadora no pudo evitar su emoción a lo largo de la velada. Por primera vez en mucho tiempo, la modelo se desmelenó, eufórica, y terminó subida en el escenario junto a Pastora Soler, dándolo todo junto a su amiga , izando la bandera LGTBI+.

Eva González durante el pregón del Orgullo de Sevilla encima del escenario GTRES

Un discurso muy emotivo

Pastora Soler, al borde de las lágrimas, consiguió emocionar a todos los asistentes al pregón sevillano. "Quiero deciros que hoy estoy aquí como sevillana, como persona comprometida con una causa que no me importa realmente y sobre todo una causa que me duele, me duele en lo más profundo ver las injusticias que os llueven encima todavía a día de hoy. Porque también estoy aquí como madre, madre de dos niñas, que aunque sean pequeñas aún y sea pronto para que definan su orientación sexual y quiénes quieren ser. Estoy aquí porque si mis hijas son lesbianas, bisexuales, bisexuales o transexuales, tanto mi marido como yo estaremos ahí siempre, apoyándolas", comenzó diciendo la artista.

"Solamente déjame gritarte 'quédate conmigo'. La libertad de nuestra canción, la que más nos ha unido en los últimos años. Y aprovecho para deciros que os quiero mucho. Estoy aquí por eso, para ustedes y por ustedes, que siempre lo estaré. Gracias por quererme. ¡Dejaos apoyar! ¡Dejaos acompañar! Porque somos muchas, muchos y muches lo que no pertenecemos directamente al colectivo, pero nos sentimos parte de vosotros por el amor y por la libertad. Y sobre todo, porque así nos habéis hecho sentir ustedes. Me quedaré siempre con vosotros, con vosotras, con vosotres, desde aquí, desde este bendito rincón de la libertad que es Sevilla", gritó Pastora a los cuatro vientos desde el escenario, provocando una gran ovación de todos los asistente al pregón de Sevilla.