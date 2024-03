Eva González habla de sus retoques estéticos: "No me gusta el bótox"

Cada vez son más las personas que apuestan por someterse a algún tipo de tratamiento estético para verse mejor, y en el caso de los famosos, sus paradas en boxes para pasar por chapa y pintura forman parte de su día a día. Los rostros más conocidos de la pequeña pantalla viven de su imagen y es importante mantener una buena apariencia, y cuando el paso del tiempo se impone a la vida sana y el ejercicio, solo queda recurrir a la ciencia. Mientras que algunos no tienen problema en hablar abiertamente sobre los retoques en los que han confiando, otros son bastante más discretos y prefieren mantener la incógnita de si su buen cutis es fruto de una buena genética o de un buen doctor estético.

Eva González es una de las que no suele pronunciarse sobre sus retoques, aunque algunos resultan evidentes por la buena apariencia que presenta su piel a sus 43 años. Sin embargo, ahora la presentadora se ha valido de sus redes sociales para promocionar uno de sus tratamientos favoritos. Se trata de Emface, una tecnología que ha triunfado en Estados Unidos y que llega a España para prometer combatir el paso del tiempo sin agujas ni cirugía, de forma cómoda y económica.

El dispositivo aplica simultáneamente energías de radiofrecuencia y Energía Electromagnética Focalizada de Alta Intensidad, que combinadas consiguen aumentar las fibras de colágeno y elastina y toninicar los músculos faciales.

Eva Gonzálezse ha puesto en la manos de su amiga Carmen Sarmiento, que cuenta con una clínica en Sevilla, para probar este tratamiento, y lo cierto es que parece encantada porque, según ella misma, siempre ha huido de los retoques más invasivos. "No soy nada amiga de las agujas. No me gusta el bótox ni los rellenos", asegura ante su casi millón y medio de seguidores de su cuenta de Instagram.

Otra de las ventajas del tratamiento es su precio asequible al alcance de casi todos los bolsillos, puesto que el coste medio se sitúa en torno a los 100 euros por sesión, dependiendo de la clínica.

Buen momento

Por fin Eva González atraviesa una dulce etapa en la que la diversión se ha abierto paso entre la tristeza tras su divorcio de Cayetano Rivera. Mientras que el torero ha pasado página de la mano de María Cerqueira, la presentadora portuguesa con la que mantiene una relación desde hace un año, la modelo sevillana parece más centrada en sí misma y su propio bienestar, sin olvidar, por supuesto, a su hijo Cayetano, el único hombre de su vida, de momento.