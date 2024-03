La inesperada reacción de la novia de Cayetano Rivera a una foto de su hijo con Eva González

Cayetano Rivera y Eva González están de celebración. El pequeño Cayetano, el hijo que tienen en común, acaba de alcanzar los seis años. La presentadora de "La Voz" le preparó una gran fiesta en un local de Sevilla al que pudieron acudir sus familiares, amigos y demás seres queridos para disfrutar junto al niño de una jornada inolvidable. Se desconoce si su padre se encontraba en la lista de invitados o si, por el contrario, prefiere organizar otra celebración a su retoño con su núcleo más cercano.

Lo que sí hizo Cayetano Rivera fue felicitar a su hijo públicamente a través de sus redes sociales. "Muchísimas felicidades mi vida", ha escrito el diestro en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en el que él y su hijo posan ante la ciudad de Roma. Además, el torero ha acompañado la tierna instantánea de la célebre canción "Rome wasn't built in a day", del grupo Morcheeba, cuyo primer verso dice: "You and me, were meant to be" (tú y yo estábamos destinados a ser).

La fotografía ha recibido miles de comentarios, entre los que se encuentran los de algunos rostros conocidos como Paloma Cuevas, Kiko Rivera o María Cerqueira, la pareja de Cayetano Rivera, que ha dejado claro con su mensaje lo bonita que le ha parecido la felicitación del torero a su hijo.

La presentadora lusa ha querido completar parte de la canción de "Rome wasn't built in a day", añadiendo el siguiente verso: "Walking free, in harmony//One fine day, we'll fly away" (caminando libres, en armonía//un buen día, nos iremos volando).

Una simple reacción que lleva a intuir que la relación de Cerqueira con los hijos de Cayetano Rivera es totalmente fluida. De hecho, no es la primera vez que intercambian muestras de cariño públicas, como ya ocurrió el pasado mes de octubre. Lucía Rivera publicó en sus redes sociales una fotografía en la que posaba junto a su padre, y María comentó: "Dios mío de los cielos", acompañado del emoticono de un corazón. Unas palabras a las que la joven modelo contestó: "Mi amor".

Se entiende así que existe cierta complicidad entre las dos, una complicidad que, sin embargo, Lucía Rivera nunca tuvo con Eva González, la madre de su hermano pequeño. Durante años fue un secreto a voces que su relación era, cuando menos, complicada, y la hija del diestro terminó confirmándolo en su libro "Nada es lo que parece": "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, sólo disimuló su desagrado hacia mí. Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido".