Eva González pide auxilio para encontrar el amor tras más de un año soltera

Este 28 de febrero es un día especial para Eva González, al celebrarse el Día de Andalucía y haber sido elegida como conductora de la entrega de Medallas de Andalucía y el reconocimiento de Hijo Predilecto. Una gala que ha tenido el Teatro de la Maestranza de Sevilla como telón de fondo y donde todos parecían estar entre amigos. Tanto, que la presentadora incluso se ha permitido relajar el celo con el que trata su intimidad en público, permitiéndose el lujo de hacer bromas con su soltería. Y es que la exmujer de Cayetano Rivera ha terminado pidiendo incluso ayuda para encontrar el amor, una tarea que parece resistírsele.

Eva González en la entrega de Medallas de Andalucía Gtres

Muchos han sido los protagonistas de esta jornada. Juan y Medio, Pablo López, Danza Invisible y Los Romeros de la Puebla han sido homenajeados, al igual que José Mercé y Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, que han recibido la condición de Hijo Predilecto. Pero mientras se entregaban las medallas, Eva González ha hecho gala de su característico sentido del humor. La presentadora sevillana jugaba en casa, entre amigos, de ahí que se haya relajado más de lo que nos tiene acostumbrados a la hora de tratar temas como el estado de su maltrecho corazón. Lo hace pidiendo ayuda a Juan y Medio, al parecer su mejor baza para encontrar a su media naranja, después de haber exprimido lo que le quedaba con el torero que le convirtió en madre.

Eva González llamaba al presentador para recoger su Medalla a la Solidaridad y Concordia por su labor al frente del programa de Canal Sur, "La tarde aquí y ahora". En él, el conductor se vuelca con los más mayores, a quienes "les da voz, les atiende y los entretiene y hasta les busca novias", destacaba la maestra de ceremonias. Momento que ha aprovechado para pedir para su propia causa amorosa: "Tal y como está el panorama, no está nada mal que alguien te eche una manita en estos temas. Voy a tener que hablar yo contigo, Juan", bromeaba ganándose la simpatía de los presentes.

Eva González y Juan y Medio Gtres

Como cabría esperar, Juan y Medio no se ha quedado callado ante esta demanda de auxilio para encontrar el amor en tiempos convulsos. Eso sí, lo que le ha dicho a Eva González al oído ha quedado entre ellos, pero no la respuesta de la presentadora microfonada: "Que me espere unos añitos, ¿no?", decía divertida por la reacción de su amigo. No sabemos si la que fuese Miss España está dispuesta a esperar a que le echen una mano en esta tarea o si, por el contrario, tomará las riendas de la situación y buscará el amor por ella misma. Y es que desde que rompiese su matrimonio con Cayetano Rivera a finales de 2022 no se le ha conocido pareja. Él ya está disfrutando de los placeres de la vida junto a la portuguesa María Cerqueira, mientras Eva ha preferido refugiarse en el trabajo y en el cuidado de su hijo, aparcando la misión de encontrar un nuevo morador en su corazón.