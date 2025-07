Sheila Casas se sincera tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi: "Estoy muy bien. Muy feliz"

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas anunciaron su ruptura el 4 de julio, tan solo unas semanas después de la vuelta del jinete de "Supervivientes". "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo. Sheila & Álvaro", rezaba el comunicado.

Tras el revuelo que supuso la separación de la pareja, Sheila Casas tomó tierra de por medio y disfrutó de unos días de desconexión en la playa alejada totalmente del foco mediático y de la sobreexposición. Ahora, 18 días después del anuncio, la abogada ha reaparecido ante las cámaras y ha desvelado cómo se encuentra.

Sheila Casas rompe su silencio

A pesar de su reciente ruptura con Escassi, con el que parecía que iba a pasar por el altar, Sheila Casas ha pasado página definitivamente. "Yo estoy súper bien, me voy al gym además. Entonces, muy bien, todo fenomenal, la verdad que estoy muy contenta y muy bien. Muy feliz", ha confesado con una sonrisa la abogada, reconociendo que que tiene "un buen recuerdo" del jinete, "como de todo lo que hago en mi vida". "Estoy muy feliz", ha insistido la colaboradora de "TardeAR".

Sheila Casas pasa página tras su ruptura con Álvaro Escassi: "Tengo un buen recuerdo, pero estoy muy feliz" Europa Press

Sheila también pronunciarse por la escapada del jinete a Asturias, asegurando que se alegra "muchísimo por todo el mundo, la verdad, que a todo el mundo le vaya bien y le deseo lo mejor a todo el mundo, pero no tengo nada más que decir". Aún así, no ha querido entrar en más detalles sobre Escassi y ha optado por guardar silencio al ser preguntada por las palabras de María José Suárez sobre su ex.

Un prometedor verano por delante

Con un largo verano por delante como soltera, Sheila Casas tiene varios planes por delante, como el tradicional viaje con su familia. "Yo creo que lo importante es ser feliz. Es lo que al final tendríamos que buscar todos, ser felices y la paz mental. Y con la familia siempre a tope", ha zanjado la abogada.