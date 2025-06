De Eva Longoria a Pedro Pascal: Hollywood grita contra Trump tras las redadas contra inmigrantes de Los Ángeles

Ni rastro del glamur y pompa típicamente asociadas a Los Ángeles en la tercera jornada de protestas, que comenzaron el pasado 6 de junio en respuesta a una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por el gobierno federal, bajo la administración Trump. Estas operaciones, centradas en comunidades latinas y barrios como el Fashion District, donde solo el primer día se produjeron detenciones masivas de más de un centenar de personas, han provocado una oleada de indignación ciudadana que se ha extendido como la pólvora por toda la ciudad.

Las manifestaciones se intensificaron rápidamente, abarcando no solo la oposición a las políticas migratorias, sino también la denuncia del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. A medida que la tensión aumentaba, el presidente desplegó miles de miembros de la Guardia Nacional y marines en la ciudad, provocando una militarización sin precedentes de las calles angelinas.

Ongoing protests of ICE in Los Angeles ALLISON DINNER Agencia EFE

Este despliegue ha sido duramente criticado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que han denunciado públicamente lo que consideran una violación de la soberanía estatal. Además, se han mostrado preocupados por el riesgo de que se produzca una escalada autoritaria. Mientras, Trump justifica la intervención como un acto de restauración del orden ante lo que tacha de "insurrecciones", pero son varios los líderes locales y defensores de derechos civiles que alertan sobre un deterioro grave de las libertades democráticas. Las protestas continúan, y se han extendido a otras ciudades del país, convirtiéndose en un símbolo de resistencia contra lo que muchos consideran una peligrosa expansión del poder federal.

El emotivo vídeo de Eva Longoria

A estas voces críticas con la administración Trump se han sumado, una vez más, nombres muy destacados de Hollywood, uno de los barrios, por cierto, con mayor porcentaje de población inmigrante. Especialmente emotivas han sido las palabras de Eva Longoria, con ascendencia latina, que ha compartido su dolor por lo que está pasando en el que se empeñan en llamar el país de la libertad. "He necesitado recomponerme para lanzar un mensaje por todo lo que está pasando con las deportaciones masivas. Cada vez que empiezo a grabar me pongo a llorar, pero no quiero que esto trate de mí o de mis emociones", comienza diciendo la actriz al tiempo que se seca las lágrimas de los ojos.

"Es tan inhumano. No me puedo creer los comentarios y mensajes de algunas personas, me resultan muy sorprendentes porque son totalmente antiamericanos. Todos estamos de acuerdo en que nadie quiere criminales en nuestro país, nadie quiere violadores o traficantes de drogas, pero eso no es lo que está pasando. Estas redadas se están produciendo en cumpleaños familiares, en graduaciones de primaria. Esos no son criminales. Solo espero que todo el mundo tenga más compasión respecto a este problema y se dé cuenta de que tenemos industrias que dependen de la mano de obra inmigrante. Son personas que nos alimentan y nos cuidan. Cuidan a nuestras familias, nuestros hijos y nuestras comunidades. No podemos negarlos como seres humanos", ha expresado la protagonista de "Mujeres desesperadas".

Mark Ruffalo y Pedro Pascal se suman a las críticas

El actor nominado al Oscar Mark Ruffalo también ha manifestado su descontento ante lo ocurrido estos días en Los Ángeles, y asemeja las riendas que está tomando su país a las de una "oligarquía". El protagonista de "Hulk" lamenta que las autoridades "están apuntando sus armas en la dirección equivocada", y alerta de que "nos están engañando para que nos destrocemos unos a otros mientras ellos se lucran", en referencia al Gobierno de Trump.

Unas palabras que fueron aplaudidas y a las que se suscribieron otros artistas como Halle Berry, Marisa Tomei, Melanie Griffith o Pedro Pascal, quien también ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que celebra y defiende la diversidad en Estados Unidos: "Los Ángeles, construida por lo mejor de este país. Protejamos a nuestros protectores. Resistamos".