Exclusiva: Rocío Carrasco recurrirá contra Antonio David Flores: "Es una aberración"

La Justicia ha vuelto a dar la espalda a Rocío Carrasco en su último contencioso contra su exmarido, Antonio David Flores. Hace unos días salió a la luz la sentencia favorable al exguardia civil en el proceso iniciado por la madre de sus dos hijos en 2015, en el que lo acusaba de una supuesta estafa judicial y un presunto alzamiento de bienes. Estamos en condiciones de asegurar que la presentación del recurso de la demandante ya está en marcha.

Además, la antaño "Rociíto" ha sufrido otro varapalo al ser condenada en firme por el impago de la pensión alimenticia de su hijo, David Flores Carrasco, de doscientos euros mensuales en el periodo comprendido entre 2018 y 2021. En primera instancia, se condenó a su madre a indemnizar a su hijo con 13.200 euros, más las costas y una multa de 900 euros. Rocío recurrió, pero el Tribunal Supremo desestimó su recurso, sin que exista la posibilidad de presentar nuevas apelaciones.

El abogado de la hija de Rocío Jurado manifestó en exclusiva a LA RAZÓN que van a recurrir las otras sentencias ya mencionadas. "Por supuesto que vamos a recurrir, porque estamos ante una sentencia que es una aberración. ¿Cómo se puede decir que el demandado no ha cometido un delito cuando existe una ocultación de bienes y la utilización de personas interpuestas para cobrar? Está muy claro... y me imagino que el fiscal recurrirá también. El señor Flores argumentó que no tenía ingresos mientras cobraba a través de otras personas; se trata de una insolvencia punible. Pero si el fiscal pedía una pena de tres años de cárcel... ¿cómo no se va a recurrir la sentencia que favorece a la otra parte? Le repito que estamos ante una aberración. Es una sentencia incomprensible".

Otra fuente muy cercana a Rocío nos desvela que "está muy contrariada por la sentencia, no le cabe en la cabeza lo ocurrido y ha dado orden a su abogado de que recurra y llegue hasta donde haga falta. Esto no puede quedar así. Rocío considera que la razón está de su parte y que la sentencia es totalmente injusta".

Sin embargo, el juez avaló su sentencia concluyendo que no existen pruebas suficientes para condenar a Antonio David Flores. Hace unos meses, se llegó a publicar que David Flores estaba dispuesto a retirar la demanda contra su madre por el impago de la pensión alimenticia a cambio de que ella retirara, a su vez, las demandas presentadas contra Antonio David. Sin embargo, Rocío descartó esta oferta. Se supo entonces que ese intento de "intercambio" se debía a que David pensaba que su padre podía acabar en la cárcel y ese pensamiento lo martirizaba. Hoy, el joven se muestra muy contento con la sentencia absolutoria.

La relación entre David y su madre es inexistente desde que el joven decidió quedarse a vivir con su padre. Ni siquiera asistió a la boda de Rocío con su actual marido, Fidel Albiac, aunque llegó a decirse que no estaba invitado a la ceremonia.

Para él, la figura de su progenitora ha sido sustituida por Olga Moreno durante los años en los que esta estuvo casada con Antonio. A pesar de la ruptura matrimonial, David y Olga continúan teniendo un vínculo muy estrecho. Aunque el muchacho vive ahora con su padre, sigue viendo a su exmadrastra cada vez que vuelve a Málaga desde Madrid, donde actualmente mantiene una relación sentimental, aparentemente muy estable, con su propio representante, Agustín Etienne.

En el caso de su hermana Rocío, la historia se repite. También abandonó a su madre y eligió vivir con su progenitor. Antonio es un padre entregado a sus hijos; nadie puede acusarlo de lo contrario. En este sentido, es ejemplar. Sus hijos lo adoran y ya han expresado en varias ocasiones lo felices que son a su lado.

Fidel Albiac, la mano que mece la cuna

Muchos consideran a Fidel Albiac como la mano que mece la cuna en las actuaciones de su esposa, Rocío. Es su marido, pero también su confidente, consejero y abogado en la sombra. Junto a Javier Vasallo, perfila las estrategias judiciales contra Antonio David Flores.

Fidel Albiac y Rocío Carrasco Gtres

Fidel estudió la carrera de Derecho en la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y trabajó —aunque no se sabe si sigue haciéndolo— en el despacho de abogados del propio Vasallo, con quien mantiene una gran amistad.

Uno de sus antiguos compañeros universitarios, que responde a las iniciales J. M., lo define como "un excelente compañero; no es ningún ogro, como quieren pintarlo. Es un hombre muy inteligente". Y, además, demasiado discreto. No sobresale en el mundo mediático que rodea a la hija de Rocío Jurado y no concede declaraciones a los medios de comunicación. En este sentido, mantiene un perfil bajo y en la sombra.