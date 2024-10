Sin Antonio David ni Gloria Camila: así ha sido el íntimo pero intenso 28º cumpleaños de Rocío Flores

Rocío Flores alcanzó los 28 años el pasado 13 de octubre, una fecha muy especial que quiso celebrar arropada por sus seres queridos. Por desgracia, no todos a los que a ella le hubiera gustado se pudieron unir a la fiesta, aunque su novio Manuel Bedmar hizo todo lo posible por que la influencer lo pasara en grande en su gran día. Le vendó los ojos para llevarla por sorpresa hasta el sitio en el que tuvo lugar la celebración, con la que contó con dos deliciosas tartas y demás platos de comida y bebida. Un fin de semana "intenso", tal y como la propia Flores expone en su cuenta de Instagram, donde agradece a todos los invitados su asistencia y los mensajes de felicitación que le han hecho llegar.

Una celebración de cumpleaños en la que no se apreciaba una gran multitud. Estaban los que Rocío Flores quería que estuviesen, sus más allegados, pero con algunas faltas muy importantes, empezando por la de su padre, Antonio David Flores. El malagueño tuvo que ausentarse por razones que se desconocen, pero envió un sentido mensaje a su hija de forma pública con el que dejó claro que, pase lo que pase, siempre estará a su lado metafóricamente hablando: “Por mucha distancia física, nunca dejaré de estar cerca de ti. Naciste de mí, vives en mí”. Unas bonitas palabras a las que la aludida reaccionó con un sincero “mil gracias, te adoro”.

Así celebró Rocío Flores su cumpleaños Redes sociales

Tampoco pudo celebrar con Rocío Flores su cumpleaños su tía Gloria Camila. Las dos están muy unidas y afrontan juntas todas las polémicas que siempre sacuden a su familia, pero la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano vive en Madrid y no pudo trasladarse a Málaga el fin de semana para estar con su sobrina en su fiesta. Eso sí, igual que Antonio David, también le mandó un mensaje de felicitación de forma pública: “Felicidades a mi rubia favorita. Azabache (su perro) y familia te felicitamos”.

Otra que parece que no estuvo fue Olga Moreno, y ella no envió ninguna felicitación pública a Rocío Flores. Siempre se han jactado de tener una relación como de madre e hija, pero tras la separación de la andaluza y Antonio David Flores, entre ellas se abrió un enorme cisma que parece difícil de cerrar. Se antojaba una suerte de reconciliación cuando la influencer mostró su apoyo a su exmadrastra por su participación en “Supervivientes All Stars”, pero nada ha cambiado tras su regreso de Honduras, al menos de cara a la galería. No se siguen en redes sociales y Flores tampoco dedicó ningún mensaje especial a Moreno el pasado 3 de octubre, cuando ella alcanzó los 49 años.

Ni que decir tiene que Rocío Carrasco tampoco se ha puesto en contacto con su hija para felicitarla. Llevan enfrentadas años y ni siquiera hay esperanza en que esa comunicación se produzca, un fuerte distanciamiento con el que las dos parecen acostumbradas a vivir.