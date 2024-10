El sorprendente comentario de Ortega Cano sobre Rocío Carrasco y la tumba de Rocío Jurado

El pasado 18 de septiembre Rocío Jurado hubiera alcanzado los 80 años. Una fecha muy especial que hace todavía más dura su ausencia. Aunque todos sus seres queridos la recuerdan a diario, en estos momentos destacados suelen honrar su memoria con ofrendas o actos que ensalzan la figura de “La más grande”, y así ocurrió el día de su cumpleaños, aunque de una forma bastante discreta y alejada del bombo por el que la familia optó en el pasado.

Su viudo, Ortega Cano, la recordó desde la distancia y más tarde explicó en Televisión Española que buena parte de la familia se había reunido en su casa para rendir homenaje a Rocío Jurado de forma privada. La que parece que sí visitó el cementerio fue su hija Gloria Camila, que publicó una imagen en sus redes sociales de la tumba de su madre.

Una de las que siempre ha preferido vivir estos momentos en la más estricta intimidad ha sido Rocío Carrasco, la gran ausente en todos los actos y encuentros que organiza la familia dedicados a Rocío Jurado.

Ortega Cano ha querido recalcar ahora que pese a sus enfrentamientos públicos pasados, Rocío Carrasco siempre es bienvenida y recuerda que la tumba de Rocío Jurado es de libre acceso para todos: “Tiene las puertas abiertas, lo mismo que yo”.

Ortega Cano deja claro que Rocío Carrasco puede visitar la tumba de su madre Europa Press

Del mismo modo, el diestro insiste en que él mismo visita con frecuencia los restos mortales de su fallecida mujer, aunque indica que sus viajes a Chipiona no suelen trascender a la opinión pública: “Os cuento que llevo como dos o tres meses viajando continuamente a distintos sitios. Yo hago mis visitas personales”.

Su mejor momento

Sobre el momento vital que atraviesa, Ortega Cano se muestra radiante y contento. Ya ha pasado más de un año y medio desde que su divorcio de Ana María Aldón se hizo oficial, y aunque no se le ha vuelto a conocer pareja, el diestro asegura que “tengo muchas cosas” y que no se cierra a volver a ilusionarse: “Ya el amor lo traté y ahí seguimos. Estoy en la mejor edad, fenomenal. No estoy en contra del amor, depende de cómo sea”.

Sin un solo ápice de rencor, Ortega Cano solo dedica buenas palabras a su exmujer, a pesar del enfrentamiento público que se produjo entre ellos hace solo unos meses, cuando ella le acusó de no cumplir con sus responsabilidades económicas sobre el hijo menor que tienen en común: “Todo muy bien, ella está muy bien y nuestro niño está muy bien. Todo, gracias a Dios, muy bien”.