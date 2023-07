La faja de Kim Kardashian salva la vida de una mujer tras cuatro disparos

Que Kim Kardashian es una triunfadora ya lo sabíamos, pero, tras un impactante y ya viral suceso, se ha convertido en toda una superheroína.

El último listado de la revista Forbes la posicionaba como una de las mujeres norteamericanas más ricas con una fortuna de 1.200 millones de dólares. Parte de culpa de este patrimonio tiene que ver con su empresa de fajas Skims, que recauda al año, ni más ni menos que, 240 millones de dolares. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues mucho, porque ha sido precisamente una de estas supuestas fajas la que ha obrado un milagro tras un trágico suceso en Westport (Kansas City).

Angelina Wiley, de 22 años, cuenta en su cuenta de TikTok bajo el usuario @honeygxd lo que le sucedió la noche de año nuevo mientras esperaba un taxi: "Me dispararon cuatro veces, debajo de mi vestido llevaba puesta la faja moldeadora de Skims y... Kim Kardashian me salvó la vida”. La joven califica la prenda de "armadura para mujeres" y la recomienda: “Me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara”.

Esta historia ha tardado poco en hacerse viral y ha supuesto una gran fuente de publicidad gratuita para la empresaria de dicha “capa protectora femenina”, que, evidentemente, no tardó en compartir el vídeo por sus redes.