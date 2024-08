La familia de Alain Delon se niega a sacrificar a su perro para enterrarle con él

La Fundación Brigitte Bardot ha anunciado que no se cumplirá la última voluntad del actor Alain Delon. El intérprete francés que falleció el pasado domingo, 18 de agosto, a los 88 años, había pedido que al fallecer se sacrificara a su perro Loubo. Fue en una entrevista concedida antes de morir cuando Delon pidió que Loubo, un malinois belga de 10 años que adoptó en un refugio en 2014 fuera "dormido" y depositado en su tumba en el cementerio de su casa en el pueblo de Douchy, en Loiret.

"Es mi perro de final de vida… lo amo como a un hijo", destacó Delon a Paris Match en 2018. "He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este. Me extraña cuando no estoy".

Y afirmó: "Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos lleve juntos. Lo pondrá a dormir en mis brazos. Prefiero hacerlo antes que saber que se dejará morir en mi tumba con tanto sufrimiento".

Falta decir que sus deseos provocaron la reacción de los grupos activistas en defensa de los derechos del animal, que rechazaban que se sacrificase al animal, que está perfectamente sano. En cualquier caso, la familia de Delon se ha negado a cumplir su última voluntad.