Cuando Alain Delon apoyó al Frente Nacional y otras controversias

El gran actor francés Alain Delon nunca ocultó sus preferencias políticas, marcadas por las ideas conservadoras. En multitud de ocasiones, el gran galán del cine francés reconoció abiertamente su apoyo político al partido conservador, con, sucesivamente, Chirac, Fillon y Sarkozy, pero en una ocasión, en 2013, levantó una gran controversia al anunciar su apoyo al Frente Nacional de Jean Marie y Marine Le Pen. Sufrió por sus declaraciones el boicot feminista en el Festival de Cannes.

Delon calificó el crecimiento del Frente Nacional como "alentador" en una entrevista a un medio suizo, y aseguró que “aprueba” el progreso del partido, que él atribuía a un sentimiento general de pesimismo debido a la falta de acción política. “El Frente Nacional, al igual que el MCG [Movimiento Ciudadano de Ginebra] en Ginebra, es muy importante… Lo aliento y lo comprendo perfectamente”, afirmó. "Ambos partidos –el FN y el MCG– deben contar con electorados sólidos si quieren pasar de las palabras a los hechos", decía en aquella entrevista.

Delon, incluso, iba más allá en sus consideraciones: “Durante años, el equipo formado por el padre y la hija de Le Pen [Jean-Marie, ex líder del Frente Nacional, y Marine, su líder actual] ha estado luchando, pero ha estado librando una batalla solitaria”, dijo. “Ahora, por primera vez, ya no están solos. Tienen al pueblo francés… Y que esto llegue a Ginebra es increíblemente importante. Allí también están hartos”.

Delon desató la controversia en distintas declaraciones en varias fases de su carrera. En una entrevista en 2018, Delon admitió que había abofeteado a algunas mujeres en su vida después de que le preguntaran si alguna vez se había portado mal con ellas. En 2015, dijo: “No estoy en contra del matrimonio homosexual, no me importa nada, pero estoy en contra de la adopción de niños [por parte de padres del mismo sexo]… Me resulta difícil vivir en esta época en la que trivializamos lo que va contra la naturaleza”.

Por esta razón, diversas asociaciones se mostraron en contra de la entrega de la Palma de Oro honorífica a Alain Delon en 2019. La fundadora de Women and Hollywood, Melissa Silverstein, dijo que estaba “extremadamente decepcionada” de que Cannes honrara a alguien que tenía “valores tan aborrecibles”. En un tuit, Silverstein dijo que Delon “ha admitido públicamente haber abofeteado a las mujeres. Se ha alineado con el racista y antisemita Frente Nacional. Ha afirmado que ser gay es ‘contra natura’. El Festival de Cine de Cannes se ha comprometido con la diversidad y la inclusión. Al honrar al señor Delon, Cannes está honrando estos valores aborrecibles”.