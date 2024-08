La carta de despedida y agradecimiento de Alain Delon

Alain Delon falleció el domingo 18 de agosto a los 88 años de edad en su casa de Douchy en Francia, rodeado de sus tres hijos y otros seres queridos, entre ellos su perro Loubo. La noticia de su muerte ha causado un gran conmoción y todo el mundo llora la pérdida de uno de los actores más importantes de la historia del cine.

Hace dos años, debido a su delicado estado de salud, Alain Delon solicitó la eutanasia, cuando tenía 86 años de edad en Suiza. Cuando su hijo Anthony comunicó que había aceptado la petición de eutanasia, el actor escribió una carta pública, dirigida a todos los que le habían querido a lo largo de su vida.

French actor Alain Delon arrives for the screening of 'A Hidden Life' during the 72nd annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 19 May 2019. IAN LANGSDON Agencia EFE

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado su apoyo. Espero que los futuros actores vean en mí un ejemplo no sólo como profesional, sino también en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió Alain Delon a modo de agradecimiento.

En los próximos días se celebrará el funeral del actor en la más estricta intimidad y será una ceremonia privada, a la que asistirán sus hijos y allegados más cercanos. En 2018, durante el funeral de Jean Paul Belmondo, Delon declaró que ya había organizaod su funeral: "Quiero irme en paz. Ya he tomado mis decisiones. Ya he preparado mi funeral". "Quiero que me entierren con mis perros. No me importa nada más, sólo quiero estar con ellos. Fueron los únicos que me quisieron incondicionalmente, siempre a mi lado, sin pedir nada a cambio".