La familia de Matthew Perry se pronuncia sobre la adicción a las drogas del actor: "Estuvo cerca de morir varias veces"

Un año después de la muerte del actor Matthew Perry, su familia se ha pronunciado. La Justicia investiga además las circunstancias del fallecimiento, en el que están imputadas cinco personas. En declaraciones a la revista "People" el padrastro del actor de "Friends", Keith Morrison, asegura que está siendo un proceso "doloroso" para la familia y que "no puede decir nada" sobre la investigación.

"Solo puedo decir que lo sospecho, que las autoridades y las agencias se unieron para investigar y presentar cargos contra estas personas porque Matthew es tan famoso o conocido que se sabría", destacó Morrison.

Sobre el problema de adicción a las drogas que Perry arrastraba desde hace años, su padrastro ha destacado que "de alguna manera él creía que esa droga en particular que estaba tomando no era adictiva, que no lo mataría. Y por supuesto que lo hizo". También reconoce que la estrella de "Friends" "había estado cerca de morir" en varias ocasiones.

Morrison ha confesado que en varias ocasiones los médicos les alertaron: "No va a sobrevivir a la noche, no va a sobrevivir a la semana". O, "Está cerca de morir, prepárense para esa posibilidad", afirma a esta revista.

Por su parte, la madre de Perry, Suzanne Morrison, cree que su hijo sabía que se iba a morir: "Se acercó a mí y me dijo: 'Te quiero mucho y estoy muy feliz de estar contigo ahora'", afirma en una entrevista con "Today". Y admite que era "inevitable" que ocurriera.