Anabel Pantoja, emocionada por su último viaje con Alma: "Me he reencontrado con gente maravillosa que llevaba mucho tiempo sin abrazar"

Anabel Pantoja continúa recuperándose de su lesión en el brazo tras sufrir una aparatosa caída durante el viaje de influencers en la Casa In organizada por Dulceida. La sobrina de la tonadillera tuvo que ser escayolada por el accidente y, posteriormente, le pusieron un robot en el brazo después de visitar a un especialista. Poco a poco, la prima de Kiko Rivera va retomando su normalidad, a pesar de tener una larga recuperación por delante.

El lado positivo de las cosas

A pesar de su lesión, Anabel Pantoja ha agradecido públicamente la invitación a la Casa In, poniendo en valor las cosas positivas. En su último post, la influencer se ha sincerado con todos sus seguidores, develando lo que más le gustó del viaje con amigos.

"Este año volví a Casa In después de 2 años, no todo ha sido la caída y el codo, me he reencontrado con gente maravillosa que llevaba mucho tiempo sin abrazar.

Me encantó que Alma conociera a Julieta y Aria. Y sobre todo, agradecer de corazón cómo se portaron conmigo y conociera mi hija en el momento de mi caída y post...", ha escrito la creadora de contenido.

Arguineguín, su refugio

En las últimas horas, la influencer también ha compartido en Instagram una fotografía de su terraza de Arguineguín. Anabel ha encontrado en Las Palmas su refugio y hogar, a pesar de estar separada de su familia y los suyos. "Para muchos significará una foto de un vecindario, cayendo el sol y un trozo de patio. Para mí: calma mi ansiedad, mi cabeza descansa, estoy en paz y soy muy feliz. Conclusión: hogar", ha escrito la creadora de contenido.

En este 2025 tan convulso para Anabel, ha encontrado la paz y la felicidad en Arguineguín, lugar en el que compró la casa de sus sueños en 2023 y el hogar familiar en el que vive con Alma, su hija, nacida en noviembre de 2024.

El reencuentro con Isa Pantoja

A pesar de su situación, Anabel continúa el pie del cañón y este bache de salud no ha impedido que continúe con sus planes. Este fin de semana, la sobrina de la tonadillera se ha reencontrado por fin con Isa Pantoja y ha conocido a su sobrino Cairo, nacido el 22 de junio de 2025. "Hoy me volví a enamorar", escribió la influencer junto a una foto de su prima y el bebé.