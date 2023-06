El familiar fin de semana de Kiko Hernández y Fran Antón en Melilla

Kiko Hernández está viviendo un cuento de hadas. Después de confirmar y gritar su amor a los cuatro vientos por Fran Antón, el colaborador se ha tomado unos días de descanso y ha viajado junto a sus hijas a Melilla, la ciudad natal de su prometido, para vivir un fin de semana familia junto al actor. El televisivo compartió una fotografía con una de sus pequeñas junto a la siguiente foto: "Feliz no, lo siguiente".

Aunque Kiko Hernández va a estar en el final de "Sálvame" para despedir junto a todos sus compañeros el programa de su vida, el colaborador pidió un "permiso" para realizar esta escapa exprés y seguir celebrando el amor tras anunciar su compromiso con Fran Antón. La pareja se unirá en matrimonio el próximo septiembre en Melilla, la que considera ya su ciudad adoptiva. "Un descanso, pero en el final voy a estar", declaró el televisivo sobre su asistencia a la despedida del programa.

Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

Hernández, después de unos días de especulaciones sobre si se había casado o no el 10 de junio en Madrid, finalmente dio la cara "Sálvame" y anunció su compromiso con el actor, acabando así con todos los rumores. "Creo que después de 14 años me debería de subir aquí y debería de contar a mis compañeros, al público y a toda la gente que durante 14años ha seguido nuestra vida... Creo que es importante contar algo que es muy importante para mí. Durante mucho tiempo se ha hablado, se ha especulado muchísimo sobre mi vida sentimental. Creo que ha llegado el momento de contar la verdad. Y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado a la persona que me quiere, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas, y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo. Y esa persona se llama Fran Antón", desvelaba el colaborador.

"Gracias porque no es fácil estar como una persona como yo. Se acaba una etapa en este programa y gracias a estar con él he podido sobrellevar mejor que este programa termine. Gracias por darme una familia maravillosa. Me gustaría que durara toda la vida y que fuésemos felices toda la vida. Y quiero decirte algo, en septiembre sí me quiero casar contigo", aclaraba Kiko, emocionando a todos sus compañeros de plató y a la audiencia. Después de dar este paso públicamente y dejar de ocultar su amor por Fran Antón, el televisivo hacía las maletas con sus hijas y viajaba a Melilla, eufórico, para reencontrarse con el hombre de su vida.