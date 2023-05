Fayna Bethencourt: "La novia de mi exmarido no es consciente de lo peligroso que es ese individuo"

Carlos Navarro, conocido como “El Yoyas” ha visto como el Tribunal Supremo rechaza su recurso de revisión de su caso, confirmando su condena de cinco años y ocho meses por maltrato a su expareja, Fayna Bethencourt, y madre de sus dos hijos.

El polémico personaje sigue sin intención de entregarse a la Justicia y continúa fugado con la ayuda de su entorno. En conversación con nuestra web, Fayna confiesa que “me enteré por mi padre de que se había rechazado el recurso y me puse a llorar de alegría. Ha sido un alivio, porque se ha vuelto a hacer justicia. Se me saltaron las lágrimas".

Carlos "El Yoyas" y Fayna Bethencourt en una imagen de archivo Instagram

- El año pasado tuvo que denunciar a ese hombre por subir a redes sociales detalles muy íntimos, de índole sexual, de su relación con él…

- Sí. Era vergonzoso. Imagínate que lo ven mis hijos, o sus compañeros de colegio, y se meten con ellos.

- Carlos tiene novia. ¿Esa mujer no es consciente del individuo tan peligroso que tiene a su lado?

- No es consciente de lo peligroso que es, porque dice que es muy bueno. La cuestión es que ellos subieron ese contenido y yo lo denuncié el 14 de julio del año pasado. Y cuatro meses más tarde me llegó un documento del juzgado en el que se expresaba que no existían indicios de delito, y fue un varapalo tremendo. Porque estás completamente desprotegida. Y lo recurrimos…

- Ese hombre sigue escondido. No tiene intención de entregarse.

- Me van llegando informaciones sobre su actual paradero y se las entrego a las autoridades, pero a mí no me tienen informada de nada. Mis fuentes me aseguran que está en la zona donde su familia tiene alguna propiedad, y que no se va a mover de allí. Se encuentra en la zona de Pineda del Armengol. Y mi miedo es que en el 2027 le prescriben los delitos de maltrato, y si no se le localiza antes se irá de rositas. Sería una vergüenza.

- Nunca se ha preocupado de sus hijos. No me extraña que ellos no quieran saber nada de su padre.

- Le dan exactamente igual los niños. Ellos sufren mucho por culpa del padre que tienen. Con tal de hacerme daño a mí, arrolla a nuestros hijos.

- En una reciente entrevista, él dice que tiene la conciencia muy tranquila, dando a entender que no se considera un maltratador.

- Es un mentiroso, un cobarde por partida doble, capaz de maltratarme y no entregarse.