El Supremo rechaza el recurso de El Yoyas para revisar su caso y ratifica la condena por maltratar a Fayna Bethencourt y sus hijos

El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso de El Yoyas para evitar la cárcel por la condena de 5 años y 8 meses de prisión por un delito de maltrato continuado hacia Fayna Bethencourt, y los dos hijos de su pareja. El pasado noviembre, el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó una orden de busca y captura después de que desestimase el requerimiento del Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para ingresar de manera voluntaria en prisión.

Desde ese momento, El Yoyas se ha convertido en un prófugo de la Justicia por no cumplir la sentencia de ingreso en prisión. El exconcursante de Gran Hermano creyó que esta sentencia se podía impugnar al creer que, con un nuevo elemento de la historia, podría poner en duda el testimonio de su exmujer de 2018. Fayna Bethencourt denuncia su primera agresión en 2013 y Carlos Navarro, junto a su letrado, Esteban Gómez Rovira, consideran que esa declaración "coincide" en multitud de detalles con un relato que publicó ella en el libro 'Cianuro y Chocolate' en 2016.

La última esperanza de El Yoyas era que, en esta última petición, el Tribunal Supremo aceptase revisar su condena a partir de este nuevo dato, algo un tanto excepcional en la Justicia española cuando una sentencia es firme. "Si se compara la sentencia, a partir de su denuncia, y ese texto se podría considerar un plagio, debido a que la historia coincide, con algún detalle cambiado, pero el resto es textual", contó Carlos Navarro al periódico 'El Mundo' en una de sus entrevistas, considerando así, que todo el relato en el que está basado su condena es mentira.

Ahora, según ha podido adelantar el anterior medio citado, el Supremo ha rechazado esta petición de El Yoyas. Según dicta la resolución, el informe pericial informático "no desvirtúa de forma concluyente las pruebas existentes sobre los múltiples delitos por los que ha sido condenado el solicitante de la revisión, declaraciones testificales, grabaciones de conversaciones, fotos, diferentes pruebas periciales...", además de que esta prueba "no tiene la suficiente contundencia para permitir la admisión del recurso de revisión".

Carlos "El Yoyas" y Fayna Bethencourt en una imagen de archivo Instagram

"En efecto, la prueba presentada como base de la revisión no es suficiente para permitir la revisión de la sentencia, los datos contenidos en un ordenador pueden ser manipulados, y en segundo lugar no demuestran que los hechos por los que ha sido condenado el Sr. Navarro Merino no hayan tenido lugar, ya que como hemos dicho existen múltiples pruebas en la causa que demuestran precisamente lo contrario, y a ellas nos remitimos. La conjetura que se presenta como prueba evidente de la inocencia no es, desde luego, concluyente: se trata de un relato novelado", dicta el Supremo. Para los magistrados, "la nueva prueba presentada no es un elemento probatorio que determine la inocencia del solicitante de revisión y por tanto la falsedad del resto de las pruebas aportadas. Y como tiene declarado la jurisprudencia de esta Sala en múltiples casos el recurso de revisión no es el lugar idóneo para una nueva valoración de la prueba. No cabe convertir la revisión en una nueva instancia destinada a valorar de nuevo las pruebas practicadas."

El letrado de El Yoyas, tras esto, ha presentado un recurso de nulidad ante el Supremo "por la falta de motivación sobre la prueba aportada", respecto al informe sobre el libro 'Cianuro y chocolate'. Considera que el tribunal debería de posicionarse sobre "si mintió doña Fayna en este relato", ya que, si fuese así, la condena de Carlos Navarro sería "inadecuada".

Este último varapalo judicial ha dejado "destrozado" al exgran hermano. Así se lo han hecho saber a 'El Mundo' algunas fuentes cercanas de Navarro. Pero de momento, El Yoyas no tiene pensamiento de entregarse, mientras espera el recurso ante la Audiencia de las Palmas de Gran Canarias. Amparado por su círculo más cercano, el televisivo sigue en busca y captura, en paradero desconocido.