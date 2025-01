Feliciano López: «Ahora ya puedo pasar tiempo con mi familia»

Con siete títulos ATP, seis en dobles, y cinco veces campeón de la Davis, resulta complicado imaginarse en apuros a Feliciano López (Madrid, 1981). Sin embargo, «El Desafío» ha regresado a las noches de los viernes en Antena 3 haciendo honor a su nombre: «Ha conseguido retarme con todas las pruebas –reconoce–, porque no se parece en nada a lo que un tenista profesional como yo había hecho». Un proyecto que ha pillado al actual director de Finales de la Copa Davis recién retirado y con dos hijos pequeños en casa –a los que se intuye al otro lado del teléfono–, en una entrevista tan honesta como sensata de uno de los referentes deportivos de este país.

Sin hacernos spoiler. ¿Ha vivido algún «match ball» en «El Desafío»?

Sí, sí... «Match balls» ha habido muchos y algunos no los he salvado (risas). Por ejemplo, con el baile. El tema del fuego me causó respeto. Toda la gente que trabaja allí es tan profesional que te hacen sentir muy seguro y que confíes en ti.

En la promo defienden que les enfrentan a sus miedos. ¿Consume de eso?

Hay muchas cosas que he conseguido que jamás habría logrado si no hubiera venido a un programa como éste. Yo que siempre he hecho deporte de alto nivel hay muchas cosas que no te planteas y que crees que no vas a poder hacer. La situación que se genera allí es muy favorable, porque tanto la productora como el equipo de coaches consiguen sacar lo mejor de ti y eso es clave.

Tiene compañeros como Victoria Federica, Genoveva Casanova, Susi Caramelo o Roberto Brasero... Estos programas tan exigentes crean fuertes vínculos. ¿Ha conectado especialmente con alguno?

Se crean unos vínculos muy bonitos, son muchas horas juntos, compartiendo camerinos… A algunos los conocía, pero ha habido muchos descubrimientos. Susi Caramelo ha sido un descubrimiento brutal y ¡mira que me ha dado la turra! Le he cogido mucho cariño. Brasero es una persona realmente muy especial.

Concursantes de la quinta edición de 'El Desafío' Atresmedia

Para un partido de dobles, si se diera el caso, elegiría a….

A lo mejor al superhéroe Gotzón Mantulliz, o Manuel Díaz, que también es un valiente. Y de las chicas, creo que Susi, porque distraería a nuestros rivales.

Ejerce de Director de Finales de la Copa Davis, cuyo último gran escaparate fue la agridulce despedida de Rafa Nadal. ¿Cómo lo recuerda y si se hace algún reproche?

Reproche ninguno, lo viví con mucha emoción, hay cosas que no dependían de nosotros. Tuvimos un sabor agridulce porque no esperábamos que fuera la despedida de Rafa, además fue un día entre semana... Hubo muchas cosas que no ayudaron, pero lo viví con mucha emoción.

La retirada de Rafa se nos ha hecho más llevadera gracias a Alcaraz. Aunque las comparaciones sean odiosas, ¿qué desafíos va a tener que superar Carlitos y cuáles son las grandes fortalezas del murciano?

Carlos está siendo muy maduro, haciendo su camino, muy bien rodeado, con gente que le aconseja muy bien, pero comparar sus carreras me parece injusto para él. Estamos hablando de cosas al alcance de solo tres personas, Djokovic, Federer y Nadal, que han superado los 20 grandes. A mí me parece difícil que alguien vuelva a conseguir eso, pero si alguien puede es Alcaraz, por su talento, por lo pronto que ha empezado a ganar y porque va a estar muchos años arriba.

Usted dejó el tenis hace solo un año. También se habrá encontrado sus propios desafíos de un día a día, que un deportista profesional vive de otra manera... ¿Qué le ha costado más? Cuéntenos.

En mi caso ha sido muy fácil. Me retiré de la manera que quise, no me retiró una lesión o el rendimiento. Al final me encontraba bien y pude tener grandes resultados. Con más de 40, no puedes estar como estabas con 20, pero me retiré de manera competitiva. Mi transición ha sido positiva, he trabajado en el Mutua Madrid Open y, estando en activo, he aprendido cosas nuevas. Me siento muy orgulloso de la decisión que tomé.

Entiendo que pasar más tiempo con la familia es lo más gratificante. ¿Cómo está recuperando el tiempo perdido?

El tiempo perdido con tus seres queridos no se recupera nunca. Después de una carrera de 20 años, uno de los grandes sacrificios del tenis es el tiempo que pasas fuera de tu casa, son diez meses al año, y ese tiempo no lo recuperas, ni los buenos momentos ni los malos que te pierdes. Es verdad que una vez retirado ahora ya puedo disfrutar de un montón de cosas, puedo pasar tiempo con mi familia y hacer planes. Ese es mi objetivo inmediato.

«Mask Singer», ahora «El Desafío»... Es evidente que la tele le requiere. ¿Se va a dejar querer por más formatos este 2025?

Me imagino que no me van a ver mucho en televisión en 2025. No hay muchos programas que encajen en una persona como yo que no pertenece al mundo de la televisión, sin duda los dos que he hecho han sido dos grandísimas experiencias. «Mask Singer» fue muy divertido y «El Desafío» me llegó en el momento perfecto. Ha sido una experiencia de vida brutal a todos los niveles. Ojalá 2025 traiga a la televisión programas donde gente que no pertenece a este mundo pueda disfrutar porque no hay muchos.