Sandra Gago: «Es pronto para un nuevo embarazo»

Sandra Gago (Madrid, 1995) es una de las modelos más conocidas de nuestro país y uno de los rostros más solicitados en los photocalls. Comenzó su carrera en el mundo de la moda con tan solo 14 años y, a punto de cumplir 30 años, puede presumir de haber conquistado algunas de las pasarelas más importantes del mundo, además de haber realizado campañas con diferentes firmas, como Carolina Herrera, Giorgio Armani, Loewe, Oscar de La Renta, Tiffany, Christian Dior o John Galliano. Licenciada en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria, ha compaginado su profesión con las redes sociales. Con más de 111.000 seguidores, se puede considerar una influencer. Más allá de su trayectoria profesional, la madrileña ha formado una bonita familia junto a Feliciano López, con el que conforma uno de los matrimonios más consolidados y admirados del panorama nacional.

Feliciano López y Sandra Gago en la fiesta de Rabat GTRES

Por su profesión y por la parte que le toca por su vinculación con el mundo del deporte, la modelo sabe mejor que nadie lo importante que es tener una buena hidratación, esencial en su carrera como modelo. Por este motivo, se ha aliado con Solán de Cabras y LALIGA en un innovador proyecto que lleva la pasión por el fútbol a un nuevo nivel. Se trata de una web que combina inteligencia artificial y Data Art, y permite a los aficionados descubrir la esencia de sus equipos favoritos a través de creaciones digitales que representan minerales esenciales.

Sin crisis de los treinta

Sandra Gago ha sido una de las protagonistas del primer contenido con el que la marca de agua quiere poner el foco en el papel fundamental que cumplen los minerales esenciales. Como ella misma nos reconoce, está en uno de los mejores momentos de su vida. El 3 de octubre de 2025 cumplirá 30 años y, aunque no está experimentado la famosa crisis de la treintena, no puede evitar echar la vista atrás y ver todo lo que ha conseguido a su edad. «Cuando empecé a trabajar de modelo, con 15 años, pensaba que iba a ser algo temporal o un trabajo a corto plazo. Y casi 15 años después... ¡Este trabajo me ha dado una estabilidad que nunca imaginé!», declara. De los próximos 30 años, lo único que espera es «seguir teniendo una familia igual de unida que ahora y un trabajo que me reconforte tanto como el que tengo».

La modelo se siente muy afortunada por todo lo que ha conseguido. Madre de dos hijos, los pequeños Darío y Marco, reconoce que ha vivido demasiado rápido, aunque no se arrepiente «en absoluto». «He vivido muy rápido porque la vida se me presentó así y los tiempos de cada etapa quizás los he vivido antes de lo normal. Pero todo ha sido positivo, tanto en mi vida personal como profesional».

Sandra y Feliciano se conocieron a finales de 2017. A principios de 2018 su relación salió a la luz y acapararon todos los titulares de la crónica social. En 2019, un año más tarde, la pareja pasó por el altar. Más enamorados que nunca, la modelo desvela que el secreto de su relación reside en quererse, respetarse y dedicarse tiempo en pareja. El próximo 16 de febrero, Marco, el pequeño, cumplirá su primer año. Sobre si se plantea aumentar en un futuro la familia, nos confiesa que, de momento, no. «Nuestro hijo mayor cumple ahora 4 años y el pequeño tiene 10 meses. Estamos disfrutando de esta etapa que es preciosa y a la vez bastante movidita. ¡De un hijo a dos cambia mucho la película! Ahora creo es pronto para plantearnos si tener un hijo más, en un tiempo le daremos una vuelta...»

Feliciano López y Sandra Gago Instagram

Ahora que Feliciano se ha retirado del tenis, la familia puede disfrutar de cierta tranquilidad y le resulta mucho más fácil la conciliación familiar. «Viajamos menos desde que Feli se retiró, que era el motivo por el que estábamos de un lado a otro por el mundo. Pero antes me organizaba con el trabajo y los viajes largos los hacíamos todos juntos. Si tenía que volver a algún trabajo iba y volvía sin problema. No fue difícil».

La madrileña considera que ha cumplido los grandes sueños de su vida, aunque tiene la mente puesta en nuevos proyectos profesionales. «Mi sueño siempre ha sido tener una familia como la que tengo, unida, y lo más importante con niños sanos y felices. Profesionalmente, tengo muchas cosas en mente que ojalá las llegue a materializar. Pero este ha sido un año profesionalmente increíble ¡y personalmente más aún!», exclama.entusiasmada, por este 2024 que ha vivido, lleno de oportunidades y experiencias inolvidables.

Sobre sus planes de Navidad, disfrutarán el 24 y 25 de diciembre en familia, antes de hacer las maletas para dar la bienvenida a 2025 fuera de nuestro país. Después de un gran 2024, solo le pide al próximo año «que sea igual de pleno en lo personal y en lo profesional». Con la mirada ya puesta en 2025, la modelo desea poder en marcha su nuevo proyecto profesional. «Espero poder contarnos novedades pronto», declara muy emocionada por todo lo que está por llegar.