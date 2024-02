Feliciano López y Sandra Gago dan la bienvenida a su segundo hijo

Feliciano López y Sandra Gago acaban de ampliar la familia. Así lo ha adelantado la revista ‘Hola’, que informa de que el segundo hijo que esperaba el matrimonio ha nacido al fin y que tanto la mamá como el bebé se encuentran en perfecto estado. La llegada del pequeño, que será bautizado con el nombre de Marco, se produjo este mismo viernes 16 de febrero, aunque no ha sido hasta este sábado cuando la buena nueva ha trascendido.

Imagen del babyshower de Marco Instagram

Y es que quizá la pareja jugase al despiste para desviar la atención del parto, dado que la modelo compartía este viernes una imagen en la que presumía de su tripita en la recta final de su embarazo, quizá horas antes de sentir las primeras contracciones o también para tener contenido mientras corría al hospital a dar a luz a su segundo hijo con el tenista. “Deseando achucharte”, escribía como acompañamiento a esa última foto embarazada, anunciando sus ganas de tenerle ya en sus brazos. Algo que pudo hacer después y como así se acaba de conocer.

El matrimonio no ha tenido reparo alguno en desvelar algunos detalles de su segundo hijo durante estos meses de feliz espera. Así lo hicieron cuando anunciaron que lo que esperaban era de nuevo un niño, que se convertirá en el mejor compañero de juegos de su primogénito, Darío. También se desveló su nombre hace tan solo unas semanas atrás cuando se celebró la tradicional fiesta de babyshower.

La felicidad se instaló otra vez este verano en casa de Feliciano López y Sandra Gago. Fue el pasado mes de agosto cuando comunicaron que estaban esperando su segundo hijo, justo después de que Feliciano López aparcase la raqueta y diese a conocer su retirada definitiva de las pistas de tenis. “Yo no me quiero quedar solo con uno. No quiero que Darío sea hijo único. Y Sandra tampoco. No, desde el principio, siempre que hablábamos de formar una familia, en ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo”, decía el tenista poco antes de poder confirmar que el segundo, Marco, ya estaba en camino.