La firma cosmética de Brad Pitt aterriza en España: es unisex y promete relentizar el paso de los años

¿Crees que es Brad Pitt un superhombre con genética envidiable? ¿O estar así de cañón con su edad es fruto de buenos profesionales y de la bendita medicina estética?

Cuál será el secreto de la eterna juventud del actor? Es como si, en vez de envejecer, fuera rejuveneciendo con los años, como hizo en la película “El curioso caso de Benjamin Button” que el actor protagonizó que ahora que lo pienso puede que fuera un documental pero el caso es que no hay señales de que el actor se haya hecho una cirugía estética, pero es muy posible que haya pedido pequeños y sutiles ajustes en algún momento de su vida, pero eso es solo una conjetura.

Brad Pitt, actor americano, productor, filántropo, productor de vinos y fundador de una nueva marca para el cuidado de la piel, además de ser una de las personas más atractivas, poderosas e influyentes del planeta, es propietario desde 2008 del Château Miraval en la Provenza, ex residencia familiar con Angelina Jolie y sus seis hijos y una de las cien mejores bodegas de rosados del planeta - gestionada por los Perrin con sus famosos vinos Miraval Blanc y Miraval Rosé -, lleva trabajando con la familia Perrin desde 2012, unidos por su pasión compartida por la Provenza, los vinos y el deseo de preservar el planeta bajo la premisa de sostenibilidad y cero residuos.

Brad Pitt y Marc Perrin Sergechapuis

Las excepcionales condiciones del suelo en Miraval y el método de producción 100 % orgánica y sostenible de los Perrin -no se usan pesticidas, la agricultura es biodinámica, el suelo se labra y las vides no se riegan para favorecer que las raíces se integren más en la tierra-, enamoraron al actor.

¿Cómo conociste a la familia Perrin?

Cuando decidí relanzar nuestro rosado Miraval Rosé, allá por 2012, los conocí a través de un amigo en común que elogiaba su trabajo en Beaucastel. Como compartimos los mismos valores de autenticidad y preservación de la naturaleza y el terruño, conectamos de inmediato.

¿Qué os llevó a lanzar juntos una nueva línea de cuidado de la piel?

Durante mucho tiempo había estado dando vueltas a la idea de crear una línea de cuidado de la piel. Cuando los Perrin me hablaron de la investigación que habían realizado con un eminente doctor e investigador – el Dr. Nicolas Lévy - sobre las propiedades antioxidantes de las uvas, supe que era el momento. Rápidamente avanzamos con el concepto de desarrollar una marca única y sostenible para el cuidado de la piel que fusionase investigaciones de última generación con los mejores ingredientes naturales. Y así nació nuestra colaboración y Le Domaine.

¿Cuál ha sido tu implicación?

Estuve involucrado en el proceso creativo en cada paso del camino, desde la elección del nombre y la identidad de la marca hasta las pruebas de los productos. Soy un gran admirador de todos y uso la crema ‘The Creme’ a diario. Es mi producto favorito. Me gusta mucho la textura porque es cremosa e hidrata rápidamente. Hace que mi piel esté mucho más cómoda bajo el sol de California.

La firma destaca por el diseño, por su espectacular packaging totalmente sostenible

Como ya sabrás soy un gran admirador de la arquitectura y el diseño, y me encantó la idea de reciclar la madera de roble de las barricas de vino de las fincas vinícolas de los Perrin. Trabajamos con un diseñador local para crear esta tapa tan exclusiva. Está fabricado en Francia por artesanos y cada pieza es única. El resultado es a la vez minimalista, sensorial y sostenible.

¿Encarnarás la gama?

Este no es el plan. Le Domaine no pretende ser una marca de/para famosos. Es una gama de cosmética antienvejecimiento para todo el mundo . Me encanta la idea de una línea sin género. Cuando lo creamos con los Perrin, coincidimos en que no queríamos un rostro que lo representara.

Por fin conocemos la increíble investigación detrás de las cremas que “consiguen ralentizar el envejecimiento como ninguna otra marca ha conseguido hasta ahora, lejos de prometer un cuestionable ‘elixir de la juventud’ para frenar el proceso natural de todo ser vivo”, declaró el científico responsable de una de las patentes, el Dr. Nicolas Lévy, eminencia mundial en el estudio de enfermedades autoinmunes, envejecimiento humano y progeria, la enfermedad que hace que los niños envejezcan de forma acelerada.

Le Domaine es una colaboración entre la familia Perrin herederos de una de las sagas más importantes del mundo del vino con su bodega Château de Beaucastel; y Brad Pitt, propietario del vecino Château Miraval, ex residencia familiar del matrimonio Pitt-Jolie y una de las cien mejores bodegas de rosados espumosos del planeta, unidos desde 2012 por su pasión compartida por la Provenza y el deseo de preservar el planeta. “Brad Pitt se enamoró de la belleza única de la Provenza y en 2012 empezó a explorar los tesoros del viñedo. Trabajó mano a mano con nuestra familia y en seguida construimos una fuerte amistad. Impulsado por el mismo deseo de preservar la tierra y su ecosistema, de salvaguardar las riquezas de nuestro mundo para las generaciones futuras, Le Domaine y su enfoque distintivo en el cuidado de la piel fueron un paso natural para ambos”. - Pierre Perrin -

“Una línea que se lanzó tras más de dos décadas de investigación, 100 % sostenible, que fusiona ciencia y tierra bajo el lema ‘del vino a la piel’, para crear productos que son efectivos y respetuosos con el medio ambiente. Una firma sin género, vegana y para todo tipo de piel, cuyos productos contienen un mínimo del 96% de ingredientes de origen natural”, nos dice el Dr. Lévy.

"Envejecer es lo mejor que me ha pasado jamás"

"Sé que hay productos nuevos casi todos los días, pero si no hubiera visto una diferencia real en mi piel, no nos habríamos molestado”.

“En Le Domaine nada se desecha, todo se transforma y se recicla. Se trata de imitar los ciclos orgánicos de la naturaleza, su belleza original. En la naturaleza no existe el concepto de residuo. Todo lo desechado se convierte en alimento para otro. Esta es la verdadera circularidad, esencia de Le Domaine".

-Brad Pitt-