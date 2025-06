Flavia Zarzo sale al paso de los rumores tras la muerte de su padre: "Los que dicen que me llevaba mal con él mienten"

La muerte de Manolo Zarzo a los noventa y tres años de edad ha sacado a la luz un posible cisma familiar. El actor era padre de cinco hijos, tres de su primera mujer y dos de la que hoy es su viuda. Los que le conocíamos muy de cerca le recordamos como un hombre sencillo y generoso, un gran amigo y una persona que derrochaba simpatía y amabilidad. Manolo falleció por causas naturales el pasado lunes, 16 de junio, sobre las ocho de la noche, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en cuyo tanatorio se montó la capilla ardiente y donde el miércoles fue incinerado.



La polémica a la que nos referimos es la presunta mala relación de su hija mayor Flavia, con la viuda, Pilar, y alguno de sus hermanos. La actriz habla con nosotros y se queja de que “nadie me avisó el lunes de la muerte de mi padre, me enteré el martes a las diez de la mañana por la llamada de un amigo. Me parece inconcebible que se me ignorara de esa manera. Yo me encontraba en el pueblo de Tavernes pasando unos días en la playa y rápidamente me trasladé a Madrid para acudir al tanatorio, estaba atacada de los nervios, muy afectada y muy mal”.

Manuel Zarzo en la proyección de La Fortaleza GTres



Una fuente cercana a Flavia nos desvela que le dijeron que no hacía falta que viajara a la capital de España ni que acudiera al tanatorio. De hecho, se filtra que dentro de la sala del tanatorio hubo momentos muy tensos entre Flavia y alguno de sus hermanos. Aún así, hizo caso omiso a la “recomendación” y la vimos entrar en la sala donde se velaban los restos mortales de su progenitor.



“Estoy en shock, no sabía que mi padre se encontrara tan mal, y quiero aclarar que es falso que yo me llevara mal con él. Quien diga eso miente”.



- Tiene buena relación con la viuda de su padre?



- Nunca he tenido mal rollo con Pilar, pero no la he tratado, usted me ha visto muchas veces con mi padre y siempre íbamos los dos solos. Con la viuda de mi padre no tengo ni buena ni mala relación. Y con mis hermanos me llevo bien.



- ¿Qué causó la muerte de Manolo?



- Fue por causas naturales, ten en cuenta que era muy mayor… Le habían operado del corazón y llevaba un marcapasos. Su muerte me hace sentir muy mal, estoy desolada… no me la esperaba, te repito, porque nadie me avisó de que se encontrara tan mal.



La última vez que hablé con Manolo fue hace algo más de un año, me dijo, resignado, que “ya soy muy mayor y procuro tomarme la vida con tranquilidad. Me han operado hace unos días del corazón porque no me funcionaba una válvula, pero me siento fuerte y miro el futuro con optimismo y esperanza. Es lógico que “la máquina” se me estropee y haya que arreglarla. Pero me encuentro bien y espero vivir unos cuantos años más”.