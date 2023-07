Manolo Zarzo: "Si a mi edad estoy tan bien es gracias a mi mujer"

Es un clásico de nuestro cine, uno de los actores más queridos por el público. Manolo Zarzo recibió hace unos días un merecido homenaje por parte de la Academia de Cine, con una entrevista y la proyección de su película “Los guardiamarinas”. El veterano actor confiesa que "de memoria estoy muy bien, y físicamente un poco fastidiado porque me han operado de la columna. Pero de lo demás me encuentro perfecto, del corazón, los pulmones, no tengo colesterol, cuido mi alimentación… Y duermo mal por culpa de esa operación."

Manuel Zarzo en la proyección de La Fortaleza GTres

- Imagino que muy contento por el reconocimiento de la academia.

- Mucho, es muy gratificante que se acuerden de mi a mis noventa y un años recién cumplidos. La pena es que, desgraciadamente, ya se han muerto muchos de mis amigos de siempre. No sé si el 20 aparecerá alguno de los que siguen vivos, me haría mucha ilusión.

En el plano personal, nos dice, "sigo muy feliz junto a mi esposa Pilar, nos conocimos hace casi cuarenta y cinco años, nos queremos y nos llevamos muy bien. Y tenemos dos hijos maravillosos…"

- Está jubilado. ¿Cuál es su situación económica?

- Tengo mi pensión, y como he sido siempre muy hormiguita, me quedan unos ahorros, fui lo suficientemente inteligente y supe guardar. No he malgastado el dinero, al contrario de lo que hicieron muchos compañeros. Vengo de una familia de obreros en la que prima el arraigo familiar, y tenemos una buena genética, todos los hermanos hemos pasado de los noventa años… Nunca he ido a un gimnasio, pero ni fumo, ni bebo alcohol, me mantengo estupendamente. Me miro al espejo y no veo a un hombre nonagenario.

- Lina Morgan fue su primer amor.

- Aquello fue una chiquillada, éramos dos críos de catorce y dieciséis años, hubo algún tonteo y nada más.

- ¿Por qué fracasó su primer matrimonio con Mari Luz Cañizares, la madre de sus tres hijos mayores?

- Me case demasiado pronto, teníamos que haber esperado más. Tuvimos esos hijos pero nuestro matrimonio no funcionó bien. Además, ella tenía muchos celos de mi gran unión con mis hermanos…

- Con su segunda mujer, Pilar, siempre le he visto muy feliz.

- Lo soy. Tuve mucha suerte de que llegara a mi vida. Si a mis 91 años estoy tan bien es gracias a ella, a su amor y sus cuidados. Es una mujer extraordinaria, una santa. Veinte años más joven que yo, pero la distancia en edad nunca ha supuesto un hándicap en nuestro matrimonio. Es guapa por dentro y por fuera. Y me ha dado dos hijos maravillosos. Soy un hombre feliz.